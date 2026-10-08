عراقچی کا امریکی حکام کو جواب: آپ عوام کو ہمیشہ دھوکا نہیں دے سکتے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے اکاؤنٹ میں لکھا: ’’مئی میں امریکی کانگریس کی تحقیقاتی سروس نے تسلیم کیا تھا کہ ایرانی مسلح افواج نے امریکہ کے 42 فوجی طیاروں کو استعمال سے باہر کردیا ہے اور اب یہ تعداد 81 طیاروں تک پہنچ گئی ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔‘‘
عراقچی نے مزید لکھا: ’’ثبوت؟ سینٹ کام کانگریس کے کسی ایک سینیٹر کو بھی ان اڈوں کا دورہ اور معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا جن کے بارے میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں حالات بالکل معمول کے مطابق ہیں۔ آپ عوام کو ہمیشہ دھوکا نہیں دے سکتے۔‘‘
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