پزشکیان: دشمن کی معاشی جنگ کو شکست سے دوچار کریں گے، مسلح افواج ایران کے لیے مضبوط قلعہ ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مسعود پزشکیان نے آج جمعرات 16 مہر 1405 کو اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس فورس کے کمانڈروں کے ساتھ قومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی انقلاب کے بانی، شہید رہبر انقلاب اور ملک کی سلامتی و خودمختاری کے دفاع میں شہید ہونے والے تمام شہداء، بالخصوص پولیس فورس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کی سلامتی کے دفاع میں پولیس فورس کی شبانہ روز جدوجہد اور کوششوں کو سراہنے کے لیے اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔
صدر پزشکیان نے امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ مسلح افواج حکومت کی زینت، مضبوط قلعہ اور عزت و سربلندی کا ذریعہ ہیں، کہا کہ آپ لوگوں نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ آپ ملک کی زینت بھی ہیں، اس کا مضبوط قلعہ بھی اور عزت و سربلندی کا سبب بھی ہیں۔
پزشکیان نے ملک پر فوجی حملے کے بعد دشمن کی جانب سے بدامنی پیدا کرنے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے فوجی حملے کے بعد ملک کو انتشار میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ لوگوں نے شبانہ روز محنت کے ذریعے ملک کا دفاع کیا، دشمن کی سازش ناکام بنائی اور اسے مایوس کیا۔ یہ جدوجہد قابل قدر ہے۔
ایرانی صدر نے کہا کہ دشمن کا خیال تھا کہ رہبر اور کمانڈروں کی شہادت اور سکیورٹی و پولیس مراکز کو نشانہ بنا کر وہ ملک میں بدامنی پیدا کرنے کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے حملہ کیا، آپ لوگوں نے مجاہدانہ انداز میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، عوام میدان میں آئے اور ایران سربلند ہوا۔
پزشکیان نے حالیہ جنگ کے دوران پولیس فورس کی تباہ ہونے والی عمارتوں کے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے ان حملوں کو امریکا اور صیہونی حکومت کی درندگی کی واضح مثال قرار دیا اور کہا کہ جو لوگ انسانی حقوق کے دعوے کرتے ہیں، عملی طور پر ان کے لیے طاقت اور دھونس کے سوا کوئی چیز اہم نہیں ہے۔
صدر ایران نے حالیہ واقعات کے بعد دنیا کے بہت سے ممالک کے ایران کے بارے میں بدلتے ہوئے نقطۂ نظر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج بہت سے ممالک کے سربراہان جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو ایران کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں اور خطے کے کسی بھی ملک کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح کی وحشیانہ جارحیت کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکے گا۔
عوام مشکلات کے باوجود ایران کے ساتھ کھڑے رہے
پزشکیان نے ایرانی عوام اور پولیس و ملک کی سلامتی کے محافظوں کے ساتھ ان کی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ سات ماہ سے زیادہ عرصے سے عوام سڑکوں پر ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر ملک کی سلامتی اور اقتدار کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے تمام مشکلات اور شکایات کے باوجود دشمن کا ساتھ نہیں دیا اور ایران کے ساتھ کھڑے رہے، اس لیے وہ بھی قدر دانی کے مستحق ہیں۔
ایرانی صدر نے ملک کے خلاف دشمن کی شدید معاشی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے ہم پر ہر ممکن دباؤ اور پابندی عائد کی تاکہ ہم اپنے عوام کی خدمت نہ کر سکیں، لیکن ہم پوری قوت کے ساتھ عوام کی خدمت اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جب تک ہمارے ساتھ عوام ہیں، ہمیں کسی خطرے اور دشمن سے خوف نہیں۔ عوام کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان پر حکومت کرنے نہیں آئے بلکہ خدمت کرنے آئے ہیں۔
پزشکیان نے اپنی گفتگو کے ایک اور حصے میں دشمن کی جانب سے پیدا کیے جانے والے دباؤ کو کم کرنے میں معاشرے کے ہر فرد کی سماجی ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے توانائی کے درست استعمال اور فضول خرچی سے اجتناب کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے استعمال کو کچھ حد تک قابو میں لے آئیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم عوام کی ضروریات بھی پوری کریں گے اور ملک کی تمام ضروریات بھی پوری کر سکیں گے۔ صرف ہمیں درست انداز میں استعمال کرنا اور ملک کے وسائل ضائع نہ کرنا ہے۔
’’گاڑیوں کے بغیر ایک دن‘‘ روزانہ ایک کروڑ لیٹر ایندھن بچا سکتا ہے
صدر پزشکیان نے توانائی کے استعمال سے متعلق اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف 10 فیصد کھپت کم کرنے سے قابل ذکر مقدار میں توانائی بچائی جا سکتی ہے اور ہمیں توانائی درآمد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
پزشکیان نے ایندھن کی اسمگلنگ کے خلاف پولیس فورس کی کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے اس سلسلے میں بہت بڑی مدد کی ہے اور آپ کے اقدامات کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں۔ اگر حکومت کے ’’گاڑیوں کے بغیر ایک دن‘‘ کے منصوبے کو پورے ملک تک وسعت دی جائے تو روزانہ ایک کروڑ لیٹر ایندھن کی بچت ہوگی اور ہم اس مشکل دور سے عزت و سربلندی کے ساتھ گزر سکتے ہیں۔
آپ کا تبصرہ