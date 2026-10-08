یائیر لاپید: اسرائیل کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی ایران، حماس اور قطر کی برسوں کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صیہونی حکومت کے اپوزیشن رہنما یائیر لاپید نے عالمی سطح پر اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تنہائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس، ایران اور قطر کی جانب سے اسرائیل کو عالمی برادری سے الگ کرنے کی برسوں کی کوششیں اب کامیاب ہو رہی ہیں۔
لاپید نے بدھ کے روز تل ابیب کی ریخمن یونیورسٹی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ’’حماس، قطر اور ایران ہمیشہ ہمیں دنیا سے الگ کرنا چاہتے تھے اور اب دنیا خود کو ہم سے الگ کر رہی ہے۔‘‘
انہوں نے اس صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے کئی بین الاقوامی واقعات کا حوالہ دیا، جن میں ہیگ میں گرفتاری کے احکامات جاری ہونا، نیدرلینڈز کے ہوائی اڈوں پر اسرائیلی شہریوں کے سامان کی تلاشی، آئرلینڈ میں فٹ بال سے متعلق اختلافات، یوروویژن مقابلوں کا بائیکاٹ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی تقریر کے دوران بعض ممالک کے نمائندوں کا ہال سے باہر چلے جانا شامل ہے۔
نیتن یاہو کے مخالف رہنما نے مزید کہا: ’’انہوں نے برسوں اس معاملے پر کام کیا اور اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایسے واقعات نہیں ہیں جو محض ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں؛ یہ ان کا منصوبہ تھا۔ ابتدا ہی سے یہی ان کا مقصد تھا۔‘‘
یائیر لاپید اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور وہ نیتن یاہو حکومت کی جانب سے اسرائیل کے بیرونی تعلقات کو سنبھالنے کے طریقہ کار پر کئی مرتبہ تنقید کر چکے ہیں۔ نیتن یاہو کو اسرائیل کے اندر تین مقدمات میں رشوت، دھوکہ دہی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے 2024 میں غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں ان کے خلاف گرفتاری کا حکم جاری کیا تھا۔
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