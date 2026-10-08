نجف اشرف سے ایران کے کے لیے براہِ راست پروازیں بحال

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، عراقی ایئر ویز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نجف اشرف انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تہران، مشہد اور اصفہان کے لیے روزانہ پروازیں چلائی جائیں گی۔ ان پروازوں کا مقصد مسافروں کی آمدورفت آسان بنانے کے ساتھ مذہبی، طبی اور تعلیمی رابطوں کو فروغ دینا ہے۔
عراق ایئر ویز نے گزشتہ سال اسفند میں ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملوں کے بعد نجف سے ایران کے لیے پروازیں معطل کردی تھیں۔
رپورٹ کے مطابق، گزشتہ ہفتے عراقی وزیر اعظم علی فالح الزیدی کے متعلقہ فریقوں سے رابطوں کے بعد ایرانی فضائی کمپنیوں کو بھی نجف ایئرپورٹ سے روزانہ 40 پروازیں چلانے کی اجازت دینے پر اتفاق ہوا تھا، تاہم اس اجازت سے ماہان ایئر کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔
عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ فضائی آمدورفت صرف دو ہوائی اڈوں کے درمیان سفر نہیں بلکہ عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ان پروازوں سے مریضوں، زائرین اور خاندانوں کو سہولت ملتی ہے، جبکہ سیاحت، معیشت اور سماجی روابط کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے۔
عراقی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ حکومت شہریوں اور زائرین کی زندگیوں پر براہِ راست اثر انداز ہونے والے معاملات کے حل کے لیے متعلقہ فریقوں سے رابطے جاری رکھے گی اور فضائی و سفری رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔
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