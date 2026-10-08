یمن کے سعودی ہوائی اڈوں پر حملے، 3 افراد ہلاک اور 36 زخمی

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن نے بتایا کہ ابہا ایئرپورٹ پر حملے میں مراکش اور الجزائر سے تعلق رکھنے والے دو مقیم افراد ہلاک جبکہ 28 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سعودی شہریوں کے علاوہ بنگلہ دیشی اور فلپائنی باشندے بھی شامل ہیں۔
ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے میں ایک سوڈانی مقیم شہری ہلاک جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے، جن میں 5 سعودی شہری، 2 مصری اور ایک پاکستانی شامل ہے۔ سعودی حکام کے مطابق تمام زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔
یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب یمنی مسلح افواج نے سعودی عرب کے مختلف ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات کے خلاف متعدد کارروائیوں کا اعلان کیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع کے مطابق ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ کو ایک بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ ابہا ایئرپورٹ اور خمیس مشیط ایئربیس کے خلاف بھی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے کارروائیاں کی گئیں۔
سریع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جیزان اور عسیر کے علاقوں میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔
دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب میں موجود اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ سکیورٹی کی موجودہ صورتحال کے باعث پروازیں منسوخ، فضائی حدود بند اور فضائی سفر میں خلل پیدا ہوسکتا ہے۔ امریکی حکومت نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ یمنی مسلح افواج کی جانب سے سعودی ہوائی اڈوں اور فضائی حدود کو لاحق خطرات کے پیش نظر انتہائی احتیاط سے کام لیں۔
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