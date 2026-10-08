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امریکا اور اسرائیل کی فرضی کارروائیوں کی سات دہائیوں پر محیط تاریخ پر ایران کا رد عمل

8 اکتوبر 2026 - 07:24
News ID: 1875232
امریکا اور اسرائیل کی فرضی کارروائیوں کی سات دہائیوں پر محیط تاریخ پر ایران کا رد عمل

ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکا اور اسرائیل کی جانب سے گزشتہ سات دہائیوں کے دوران مبینہ فالس فلیگ کارروائیوں کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے منظرنامہ تیار کیا جاتا ہے، پھر الزام کسی دوسرے فریق پر عائد کیا جاتا ہے اور آخر میں اس کے نتائج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، بقائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’’فالس فلیگ‘‘ ایک پرانی حکمت عملی ہے، جس میں پہلے واقعہ یا کارروائی کی مصنوعی صورت حال پیدا کی جاتی ہے، پھر انگلی کسی دوسرے فریق کی جانب اٹھائی جاتی ہے اور آخر میں اس کے نتائج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب امریکی اور عالمی رائے عامہ ایران کے خلاف غیر قانونی اور جارحانہ جنگ سے تنگ آچکی ہے اور حملہ آور اپنی فوجی جارحیت کا جواز پیش کرنے سے قاصر ہیں، وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہر جھوٹے بہانے کا سہارا لے رہے ہیں۔

بقائی نے اس صورت حال کو ایک فارسی محاورے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ڈوبتا ہوا شخص بچنے کے لیے ہر تنکے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔
 

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