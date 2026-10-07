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مسئلے کا حل چاہتے ہے تو حکومت کو عمران خان سے ہماری ملاقات کرانا ہوگی، بانی سے ملاقات کے بغیر مذاکرات نہیں ہوسکتے: اچکزئی

7 اکتوبر 2026 - 16:33
News ID: 1874990
مسئلے کا حل چاہتے ہے تو حکومت کو عمران خان سے ہماری ملاقات کرانا ہوگی، بانی سے ملاقات کے بغیر مذاکرات نہیں ہوسکتے: اچکزئی

اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے ژوب میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں آئین کی بالادستی پر متفق ہوں، مسئلے کا حل چاہتے ہے تو حکومت کو بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کرانا ہوگی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر مذاکرات نہیں ہوسکتے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے ژوب میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں آئین کی بالادستی پر متفق ہوں، مسئلے کا حل چاہتے ہے تو حکومت کو بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کرانا ہوگی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر مذاکرات نہیں ہوسکتے۔

 محمود اچکزئی نے کہا چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تقرری کے معاملے پر وزیراعظم یا اسپیکر دفتر میں ملاقات نہیں ہوگی، اہم تقرری کے معاملے پر نواز شریف کے مری والے گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں، چیف الیکشن کمشنر  اور ارکان کی تقرری آئینی طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے۔

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