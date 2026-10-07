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مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، ریاست کو یرغمال بناکر کسی مطالبے کو نہیں منوایا جاسکتا، رانا ثنا

7 اکتوبر 2026 - 16:32
News ID: 1874989
مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، ریاست کو یرغمال بناکر کسی مطالبے کو نہیں منوایا جاسکتا، رانا ثنا

سیاسی اختلافات کا حل مذاکرات ہیں، پی ٹی آئی ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر مسائل کے حل کی طرف آئے: مشیر وزیراعظم

وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنااللہ کا کہنا ہے حکومت کی طرف سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، پی ٹی آئی ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر مسائل کے حل کی طرف آئے۔

اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا سیاسی عدم استحکام 2014 سے شروع ہوا جو آج تک جاری ہے، 2014 میں اسلام آباد پر چڑھائی کے بعد سے اسلام آباد کا گھیراؤ پی ٹی آئی کابنیادی نکتہ رہا، پی ٹی آئی اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش میں ہے، ان کا واحد ایجنڈا ملک میں عدم استحکام پیداکرنا ہے۔

ان کا کہنا تھا سیاسی اختلافات کا حل مذاکرات ہیں، پی ٹی آئی ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر مسائل کے حل کی طرف آئے، قومی مفاد پرذاتی مفاد کو ترجیح دینے کی قانون میں اجازت نہیں دیتا، پی ٹی آئی خیبرپختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کر رہی ہے، مذاکرات میں ڈیڈ لاک کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ 4 اکتوبر سے اب تک یہ صرف چند ہزار افراد ہی جمع کرپائے، ریاست کو یرغمال بنا کر کسی بھی مطالبے کو نہیں منوایا جاسکتا۔

رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا افغان رجیم کو سمجھایا کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، افغانستان سے متعلق پالیسی پر پوری قوم متفق ہے، صرف پی ٹی آئی افغان پالیسی سے متفق نہیں ہے۔

مشیر وزیراعظم کا کہنا تھا کسٹم اور پولیس کے شہدا کیا کسی سیاسی جماعت یا دوسرے صوبے کے ہیں، کے پی میں دہشتگردوں کے خلاف انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز جاری رہیں گے۔

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