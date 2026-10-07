گوترش: پاکستان سے افغان شہریوں کی واپسی رضاکارانہ، محفوظ اور باعزت ہونی چاہیے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترش نے منگل 14 میزان کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران جنگ اور بدامنی سے فرار ہو کر آنے والے لاکھوں افغان شہریوں کی میزبانی کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل بننے سے پہلے وہ 10 سال تک اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے سربراہ رہے اور اس دوران پاکستان نے کئی دہائیوں تک جنگ اور بدامنی سے فرار ہونے والے لاکھوں افغان شہریوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے۔
گوترش نے مزید کہا کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ان افراد کے ساتھ اپنی ہر ممکن چیز بانٹی جو مدد اور تحفظ کی تلاش میں وہاں آئے تھے۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے تاکہ مہاجرین کے تحفظ کے اصولوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جاسکے اور افغان شہریوں کی واپسی رضاکارانہ، محفوظ اور باعزت طریقے سے ہو۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان سے افغان شہریوں کی واپسی اور ملک بدری کا عمل جاری ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق لاکھوں افغان شہری پاکستان سے افغانستان واپس جاچکے ہیں یا انہیں ملک بدر کیا جاچکا ہے، جبکہ بین الاقوامی اداروں نے واپسی کے حالات اور واپس جانے والے افغان شہریوں کی انسانی ضروریات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
آپ کا تبصرہ