قدس کی آزادی تک مزاحمتی محاذ کا دفاع جاری رکھیں گے، میجر جنرل عبداللہی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، میجر جنرل عبداللہی نے طوفان الاقصیٰ آپریشن کی سالگرہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 7 اکتوبر کی کارروائی نے صیہونی ریاست کی توقعات سے بڑھ کر اثرات مرتب کیے۔
انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر نے فلسطینی عوام اور ان کی سرزمین کے جائز دفاع کے لیے مزاحمتی محاذ کی دفاعی حکمت عملی کو جارحانہ حکمت عملی میں تبدیل کردیا اور غاصب، بچوں کی قاتل اور ظالم صیہونی ریاست کے زوال کی رفتار تیز کردی۔
ایرانی مسلح افواج کے سربراہ اور مرکزی خاتم الانبیاء(ص) ہیڈکوارٹر کے کمانڈر نے اپنے پیغام کے ایک اور حصے میں کہا کہ اسلامی امت کے دشمنوں، بالخصوص مجرم اور بے وطن صیہونیوں کو جان لینا چاہیے کہ مزاحمتی محاذ کے شہداء، بالخصوص حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصراللہ، اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار جیسے عظیم شہداء کی جدوجہد جاری رہے گی اور یہ جدوجہد قابض صیہونی ریاست کے خاتمے کی راہ ہموار کرے گی۔
میجر جنرل عبداللہی نے اپنے پیغام کے آخر میں کہا کہ اللہ کے فضل سے امت کے شہید رہبر حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ ای اور اسلامی انقلاب کے رہبر حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای کی فلسطین کے مقدس مقصد اور مزاحمتی محاذ کے دفاع سے متعلق ہدایات اور حکمت عملی پر عمل قدس شریف کی آزادی تک جاری رہے گا۔
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