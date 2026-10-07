کرکوک کے جنوب مغرب میں داعش کا حشد الشعبی کے دستے پر حملہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کرکوک کے ایک سکیورٹی ذریعے نے بتایا ہے کہ صوبہ کرکوک کے جنوب مغرب میں واقع الحویجہ کے علاقے کے گاؤں البرغلیہ ـ الدنادیش میں حشد الشعبی کے 61ویں بریگیڈ سے وابستہ دوسرے دستے کو داعش کے ایک گروہ نے نشانہ بنایا۔
شفَق نیوز کے مطابق، مذکورہ ذریعے نے بتایا کہ داعش کے عناصر نے اس دستے کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، تاہم علاقے میں تعینات فورسز نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ اس دوران اطراف کے علاقوں میں سکیورٹی یونٹس اور حشد الشعبی کی فورسز کو بھی ہائی الرٹ کردیا گیا۔
حشد الشعبی کے اہلکاروں کی شہادت یا زخمی ہونے اور حملے سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کے بارے میں تاحال مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
سکیورٹی ذریعے نے مزید بتایا کہ سکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے گاؤں اور اس کے اطراف کے علاقوں میں تلاش اور تعاقب کی کارروائی شروع کردی ہے۔ ایسے حملوں کی دوبارہ روک تھام کے لیے بھی احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔
کرکوک کے ایک سکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ عراقی وفاقی پولیس کی فورسز نے اس وقت صوبہ کرکوک کے جنوب مغرب میں الحویجہ کے علاقے الدنادیش میں واقع العریشہ اسکول کے اندر داعش کے ایک گروہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔
عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی مدت ختم ہونے اور چند روز قبل امریکی فوجیوں کے عراق سے انخلا کے بعد بعض تجزیہ کاروں نے داعش کے باقی ماندہ عناصر کی نئی سرگرمیوں اور حتیٰ کہ عراق کو مسلسل عدم استحکام سے دوچار رکھنے کے لیے نئے مسلح گروہوں کی تشکیل کے خدشے سے خبردار کیا ہے۔
آپ کا تبصرہ