امریکا میں شیعہ تنظیم کا ’’ایمان اور ذہنی صحت‘‘ کے موضوع پر ورکشاپ کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکا کی شیعہ فاؤنڈیشن اور جعفریہ ادارہ ہفتہ 25 مہر کو ریاست میری لینڈ کے شہر برٹنزوِل میں ’’ایمان اور ذہنی صحت‘‘ کے عنوان سے ایک ورکشاپ منعقد کریں گے۔ اس نشست میں سرکاری حکام، ذہنی صحت کے ماہرین اور شیعہ برادری کے افراد شرکت کریں گے اور غم، مذہبی امتیاز اور ذہنی دباؤ کے انسانی زندگی پر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔
یہ پروگرام صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک جاری رہے گا۔ شیعہ برادری کے بالغ افراد، طلبہ، اسکول کے طلبہ اور نوجوانوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ منتظمین کے مطابق اس نشست کا مقصد مشکل تجربات پر گفتگو، سوالات اٹھانے اور ذہنی صحت کے شعبے میں دستیاب خدمات اور معاونت سے آگاہی کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔
امریکی شیعہ فاؤنڈیشن کے مطابق، امریکا میں شیعہ برادری کے بہت سے افراد بیرون ملک جاری جنگوں اور انسانی مصائب کے باعث پیدا ہونے والی تشویش اور غم کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے میں مذہبی نفرت اور امتیاز جیسے مسائل کا بھی سامنا کر رہے ہیں، جس سے ان پر ذہنی دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔
اس ورکشاپ میں میری لینڈ کے محکمہ صحت میں رویوں سے متعلق صحت کی نائب وزیر ڈاکٹر ریچل ٹالی اور میری لینڈ کے گورنر کے دفتر برائے سماجی اقدامات میں مذہبی امور کی ڈائریکٹر ڈاکٹر لورا ہارگروو بطور مرکزی مقرر شرکت کریں گی۔ ان سرکاری حکام کی شرکت سے شیعہ برادری میں ذہنی صحت اور سماجی معاونت کے موضوع پر ہونے والی گفتگو کو سرکاری اور ماہرین کی سطح پر بھی تقویت ملے گی۔
امریکی شیعہ فاؤنڈیشن کی انتظامی سربراہ راحت حسین نے برادری کے بعض افراد کی ذہنی کیفیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں انسانی مصائب کے باعث غم کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول میں ذہنی دباؤ اور امتیاز کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس پروگرام کا مقصد ان تجربات پر گفتگو کو آسان بنانا اور ذہنی صحت کے ماہرین سے رابطے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
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