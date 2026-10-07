عراق: حشد الشعبی نے بعث پارٹی سے وابستگی کے ملزم کو طوزخورماتو سے گرفتار کرلیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی حشد الشعبی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے طوزخورماتو کے علاقے میں بعث پارٹی سے وابستگی کے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔
حشد الشعبی کے مطابق، حشد الشعبی کی 63ویں بریگیڈ کی انٹیلی جنس فورسز نے حشد الشعبی کے انٹیلی جنس ڈائریکٹوریٹ، دجلہ کے شمالی اور مشرقی علاقوں کے انٹیلی جنس شعبے کے تعاون سے ایسے شخص کو گرفتار کیا جس پر ممنوعہ بعث پارٹی سے وابستگی کا الزام ہے۔ یہ کارروائی بعث پارٹی پر پابندی سے متعلق قانون کی دفعہ 9 کے تحت کی گئی۔
بیان کے مطابق، یہ کارروائی طوزخورماتو کے علاقے میں کرخ اول تحقیقاتی عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے گرفتاری کے وارنٹ کی بنیاد پر انجام دی گئی۔
حشد الشعبی نے مزید بتایا کہ مذکورہ شخص کی گرفتاری تین ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی مسلسل نگرانی اور درست انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی۔
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