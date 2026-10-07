اماراتی اخبار کا تجزیہ: ایران نے واشنگٹن کے سکیورٹی حصار کو دھچکا پہنچایا؛ ٹرمپ کی مسلم مخالف پالیسی سے خطے میں امریکی اثر و رسوخ کمزور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اماراتی اخبار دی نیشنل کے کالم نگار مائیکل ینگ نے ایک مضمون میں کہا ہے کہ مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی مہاجرتی پالیسی امریکی اثر و رسوخ کو مشرق وسطیٰ میں کمزور کرسکتی ہے۔ ان کے مطابق مسلمانوں کے حوالے سے امریکی حکومت کا طرز عمل محض مہاجرتی پالیسی تک محدود نہیں بلکہ واشنگٹن کے ساتھ خطے کے ممالک کے سکیورٹی اور جغرافیائی سیاسی تعلقات پر بھی اثرانداز ہوسکتا ہے۔
مسلم ممالک سے قانونی ہجرت میں 96 فیصد کمی
ینگ کے مطابق، وائٹ ہاؤس کے ’’ریپڈ رسپانس‘‘ نامی سرکاری ایکس اکاؤنٹ نے 30 ستمبر کو کیٹو انسٹی ٹیوٹ کی ایک تحقیق کا حوالہ دیا، جس کے مطابق ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلم اکثریتی ممالک سے امریکا میں قانونی ہجرت میں 96 فیصد کمی آئی ہے۔ زیر جائزہ فہرست میں شامل 19 ممالک میں عرب ممالک، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ممالک کے علاوہ مشرقی افریقہ میں عرب لیگ کے رکن ممالک، جن میں صومالیہ، سوڈان اور جبوتی شامل ہیں، بھی موجود تھے۔
مصنف کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ان اعداد و شمار کی تشہیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ حکومت اس کمی کو ایک کامیابی سمجھتی ہے۔ ان کے مطابق یہ 2017 میں ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے ’’مسلمانوں پر پابندی‘‘ کے تصور کو دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش ہے، تاہم اس بار توجہ قانونی تارکین وطن پر مرکوز ہے۔
کیٹو انسٹی ٹیوٹ کے محقق کی تنقید
ینگ لکھتے ہیں کہ امریکی حکومت کا ان مسلمانوں کی امریکا آمد محدود کرنے پر فخر کرنا، جن میں ایسے ممالک کے شہری بھی شامل ہیں جن کے ساتھ واشنگٹن کے قریبی سیاسی تعلقات ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی ٹرمپ کی پالیسی کے تسلسل کی علامت ہے۔ وہ اسے ٹرمپ کے مطلوبہ ’’قومی نسلی رجحان‘‘ کا حصہ قرار دیتے ہیں۔
اس پالیسی کو کیٹو انسٹی ٹیوٹ کے محقق ڈیوڈ بیرز کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیش کردہ تحقیق تیار کی تھی۔ بیرز نے اپنی تحقیق کو وائٹ ہاؤس کی جانب سے استعمال کیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ پالیسی امریکی شہریوں کو نقصان پہنچاتی اور ملک کو ’’کم محفوظ، کم آزاد اور کم خوشحال‘‘ بناتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مسلم اکثریتی ممالک سے آنے والے تارکین وطن کی اوسط تعلیمی قابلیت زیادہ اور ان کی ملازمتیں زیادہ تخصص کی حامل ہوتی ہیں۔ ان کے مطابق گزشتہ تین دہائیوں کے دوران ان تارکین وطن نے امریکا کی وفاقی، ریاستی اور مقامی سطح پر بجٹ خسارے میں مجموعی طور پر 1.1 ٹریلین ڈالر کی کمی میں مدد کی ہے۔
اسلام مخالف تعصب؛ امریکا کی سرحدوں سے باہر بھی مسئلہ
مضمون کے ایک اور حصے میں ینگ نے 2026 کے موسم بہار میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کا حوالہ دیا۔ اس کے مطابق 43 فیصد امریکی بالغ افراد مسلمانوں کو دوسرے امریکیوں کے مقابلے میں ’’کم محب وطن‘‘ سمجھتے ہیں، جبکہ صرف 4 فیصد نے مسلمانوں کو ’’زیادہ محب وطن‘‘ قرار دیا۔
اسی طرح 42 فیصد امریکیوں نے کہا کہ امریکا میں مسلمانوں کا ملک پر منفی اثر ہے، جبکہ صرف 17 فیصد نے ان کے اثرات کو مثبت قرار دیا۔
مصنف نے روزینا علی کی کتاب ’’امریکا میں اسلام مخالف تعصب‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک جاری رہنے کے باوجود امریکی معاشرے میں اس صورتحال کے خلاف مزاحمت بھی موجود ہے۔ ان کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے مہاجرت کے اعداد و شمار سے متعلق پیغام پر فوری ردعمل بھی اسی مخالفت کی ایک مثال ہے۔
مہاجرت سے مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کے مستقبل تک
ینگ کے مطابق بظاہر امریکا کی مسلم مخالف مہاجرتی پالیسی اور واشنگٹن کی قیادت میں مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی سیاسی نظام کے تسلسل کے درمیان براہ راست کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔
ان کے مطابق سکیورٹی تعلقات عموماً مفادات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، جبکہ مہاجرتی پالیسی کا تعلق حکومت اور معاشرے کے سماجی ہم آہنگی کے بارے میں تصور سے ہوتا ہے، تاہم عملی طور پر یہ دونوں شعبے ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں۔
انہوں نے اس سلسلے میں نیٹو، یورپی یونین اور امریکا، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان آکوس سکیورٹی معاہدے کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ سکیورٹی انتظامات مشترکہ مفادات کے علاوہ کسی حد تک مشترکہ اقدار پر بھی قائم ہیں۔
ان کے خیال میں امریکا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایسا مشترکہ بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں اور خطے کے ممالک کے ساتھ واشنگٹن کے سکیورٹی تعلقات زیادہ تر مفاداتی اور لین دین کی بنیاد پر قائم رہے ہیں۔
ایران کے خلاف جنگ کا دھچکا اور نئے سکیورٹی راستوں کی تلاش
اس کالم نگار کے مطابق جب ممالک کے درمیان تعلقات صرف مفادات اور لین دین کی بنیاد پر قائم ہوں تو فریقین میں سے کسی ایک کی جانب سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکامی کے ساتھ ہی اس تعلق کی بنیادیں بھی متزلزل ہوجاتی ہیں۔
ینگ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کے دوران خطے میں امریکی سکیورٹی حصار کو اہم دھچکا پہنچا ہے اور اسی وجہ سے بعض ممالک اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے متبادل راستوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں مکہ کے مشترکہ دفاعی معاہدے کا بھی حوالہ دیا ہے۔
مصنف نے جون 1967 کی جنگ کے بعد مصر کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ مصر کی فوجی شکست کے باوجود عرب معاشروں کے بعض حصوں نے مصر اور جمال عبدالناصر کے ساتھ اپنے جذباتی تعلقات برقرار رکھے، جس کے نتیجے میں قاہرہ کئی برس تک خطے میں نرم طاقت کا ایک خاص اثر برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔
ان کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امریکی سکیورٹی نظام کو اس طرح کی جذباتی اور سماجی حمایت حاصل نہیں ہے۔
ینگ نے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے بہت سے لوگوں کے لیے بعض امریکی سیاسی شخصیات کا مسلمانوں کے بارے میں طرزِ گفتگو ایک وسیع تر تاثر کو تقویت دے رہا ہے کہ امریکا مشرق وسطیٰ کی بڑی آبادی کے مفادات اور فلاح و بہبود سے بے اعتنا ہے۔ ان کے مطابق غزہ میں امریکا کے اقدامات نے بھی خطے کے عوام میں اس تصور کو مزید مضبوط کیا ہے۔
اس تجزیہ کار کے مطابق اگر عرب معاشروں کے لیے کسی سیاسی تعلق کے عملی فوائد محدود ہوں اور اس کے ساتھ مسلمانوں اور ان کی اقدار کے بارے میں توہین آمیز بیانات بھی سامنے آئیں تو ایسے تعلق کا دفاع کرنے کی ترغیب بہت کم رہ جاتی ہے۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ مسلم اکثریتی ممالک سے ہجرت محدود کرنے کی ٹرمپ حکومت کی پالیسی خطے کو ایک واضح سیاسی پیغام دے رہی ہے اور مشرق وسطیٰ میں ’’امریکی امن‘‘ یعنی Pax Americana کی بنیادوں کو مزید کمزور کرسکتی ہے۔
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