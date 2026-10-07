سعودی جنگی طیاروں کی یمن پر 24 گھنٹوں میں 66 فضائی و میزائل حملے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن پر 66 فضائی اور میزائل حملے کیے ہیں، جن میں الجوف، تعز، مأرب، الحدیدہ، حجہ اور صعدہ کے صوبوں میں شہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
یمنی مسلح افواج کے مطابق، یہ حملے ایف 15 اور ٹائفون جنگی طیاروں کے علاوہ مسلح جاسوس طیاروں کے ذریعے کیے گئے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی جنگی طیاروں نے خمیس مشیط، الطائف اور کنگ فیصل بحری اڈے سے پروازیں کیں، جبکہ میزائل حملے جیزان اور نجران سے کیے گئے۔
یمنی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کشیدگی میں اضافے کے آغاز سے اب تک یمن کے خلاف سعودی عرب کے فضائی اور میزائل حملوں کی مجموعی تعداد 1642 تک پہنچ گئی ہے۔
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