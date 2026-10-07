فرانس کا ٹرمپ کو جواب، داخلی معاملات کی کہانی کوئی اور نہیں لکھے گا

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، بارو نے کہا کہ اگر فرانس اپنی کہانی خود نہیں لکھے گا تو دوسرے لوگ اس کے لیے یہ کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس کو اپنے داخلی حالات کے بارے میں دوسروں کے بیانیے کو حقیقت پر غالب نہیں آنے دینا چاہیے۔
ٹرمپ نے اس سے قبل سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا تھا کہ فرانس میں جاری طلبہ احتجاج بے قابو بڑے پیمانے پر ہجرت کا نتیجہ ہے اور اسے اسلام سے جوڑا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اسلام فرانس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، فرانس کے مختلف شہروں میں دسیوں ہزار طلبہ، اساتذہ اور دیگر افراد نے تعلیمی نظام کی خستہ حالی، اساتذہ کی کمی، کلاسوں میں گنجائش سے زیادہ طلبہ اور تعلیمی شعبے کے لیے وسائل میں کمی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔
فرانسیسی وزارت داخلہ کے مطابق، منگل کے احتجاج کے دوران 488 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ پولیس اور سکیورٹی اہلکاروں میں سے 43 زخمی ہوئے۔ منتظمین نے مظاہرین کی تعداد تقریباً 4 لاکھ 50 ہزار بتائی ہے۔
ادھر ایران نے بھی فرانسیسی حکومت کی جانب سے احتجاجی مظاہرین کے خلاف مبینہ پرتشدد کارروائی پر تہران میں فرانسیسی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کرکے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔
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