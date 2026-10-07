امریکا میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے پر ڈیموکریٹ قانون سازوں کی تنقید

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سینیٹر الزبتھ وارن اور شمال مشرقی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے 26 دیگر ڈیموکریٹ قانون سازوں نے امریکی محکمہ توانائی کو خط لکھ کر توانائی کی قیمتوں، بالخصوص گھریلو صارفین کے اخراجات کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں تقریباً 60 فیصد اضافے سے امریکی خاندانوں کو گھروں کو گرم رکھنے اور بنیادی ضروریات پوری کرنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ سکتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، امریکا میں ڈیزل کی اوسط قیمت جنگ کے آغاز کے بعد تقریباً 70 فیصد بڑھ کر 6.38 ڈالر فی گیلن تک پہنچ گئی ہے۔ کانگریس کے وسط مدتی انتخابات قریب آنے کے باعث امریکی حکومت ایندھن کی قیمتیں کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر غور کر رہی ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یورپ اپنے ہنگامی ڈیزل ذخائر کا بڑا حصہ مارکیٹ میں لانے پر رضامند ہوگیا ہے، تاہم امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر نے اس فیصلے کی حتمی تصدیق سے گریز کیا۔
امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا ہے کہ روسی، مشرق وسطیٰ اور چینی ڈیزل برآمدات میں کمی نے عالمی سپلائی کو متاثر کیا ہے۔ روس نے یوکرین کے ڈرون حملوں کے بعد ڈیزل کی برآمدات پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جسے اکتوبر کے اختتام تک بڑھا دیا گیا ہے۔
ادھر ٹرمپ نے امریکا سے ڈیزل کی برآمدات پر پابندی کے امکان کا بھی عندیہ دیا ہے، تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ اس سے دیگر اشیا کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔
آپ کا تبصرہ