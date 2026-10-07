پزشکیان اور پوتین جمعہ کو ترکمانستان میں ملاقات کریں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یوری اوشاکوف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات ترکمانستان میں دولتِ مشترکہ کی آزاد ریاستوں (CIS) کے سربراہان کے اجلاس کے موقع پر ہوگی۔
انہوں نے بتایا کہ پوتین اور پزشکیان ملاقات کے دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور دونوں ممالک کے باہمی تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان کے مطابق دونوں رہنما اس سے قبل ستمبر میں بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر بھی ملاقات کرچکے ہیں اور اب دوطرفہ ملاقات پر اتفاق کیا گیا ہے۔
روسی عہدیدار نے کہا کہ پزشکیان پہلی مرتبہ دولتِ مشترکہ کے سربراہان کے وسیع اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر اسی روز ترکمانستان میں ہونے والے بحیرۂ خزر کے ماحولیاتی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے، جس میں خزر کے ساحلی پانچ ممالک ایران، روس، ترکمانستان، قازقستان اور آذربائیجان کے سربراہان شرکت کریں گے۔
اوشاکوف کے مطابق خزر ماحولیاتی اجلاس میں پانچوں ممالک کے رہنما خطاب کریں گے اور ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا جائے گا۔ اجلاس میں بحیرۂ خزر کو درپیش ماحولیاتی مسائل، بالخصوص پانی کی سطح میں کمی، کا جائزہ لیا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ دولتِ مشترکہ کے ممالک اور ایران کی مصنوعات کی ایک مشترکہ نمائش بھی ترکمانستان کے ایک سیاحتی علاقے میں منعقد کی جائے گی، جس کا اجلاس میں شریک سربراہان مشترکہ دورہ کریں گے۔
روسی صدر کے معاون نے کہا کہ دولتِ مشترکہ کے ممالک کے درمیان 90 فیصد سے زیادہ تجارتی لین دین مقامی کرنسیوں میں ہورہا ہے، جبکہ رکن ممالک کے درمیان بیرونی اثرات سے نسبتاً آزاد مالیاتی ڈھانچہ بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق بڑے صنعتی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے ساتھ شمال جنوب اور مشرق مغرب اقتصادی و لاجسٹک راہداریوں کی ترقی بھی جاری ہے۔
اوشاکوف نے مزید کہا کہ پوتین اور آرمینیا کے وزیراعظم نیکول پاشینیان کے درمیان ترکمانستان میں علیحدہ ملاقات فی الحال طے نہیں، تاہم دونوں رہنما اجلاس کے موقع پر رابطے میں رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوتین، دیگر سربراہان کی درخواست پر یوکرین کی جنگ کی صورتحال سے متعلق انہیں آگاہ کرسکتے ہیں۔
دریں اثنا، روسی عہدیدار نے کہا کہ چین میں روسی صدر ولادیمیر پوتین، چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ممکنہ سہ فریقی ملاقات کی تجویز زیر غور ہے، تاہم اس کا انحصار ٹرمپ کی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن (اے پی ای سی) کے اجلاس میں شرکت کی تصدیق پر ہوگا۔ ان کے مطابق اس حوالے سے ابھی کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔
اوشاکوف نے کہا کہ پوتین اے پی ای سی اجلاس کے موقع پر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے اور اس ملاقات پر اتفاق ہوچکا ہے۔ اے پی ای سی کا سالانہ سربراہ اجلاس 27 اور 28 آبان 1405 کو چین کے شہر شینژن میں منعقد ہوگا۔
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