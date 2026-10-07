سعودی حمایت یافتہ فورسز باب المندب پر قبضے میں ناکام

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یحییٰ سریع نے کہا کہ سعودی حمایت یافتہ فورسز نے باب المندب کی جانب بڑے پیمانے پر پیش قدمی کی کوشش کی، تاہم یمنی فورسز نے بھرپور دفاع کرتے ہوئے انہیں پسپائی پر مجبور کردیا۔ ان کے بقول یہ ناکامی حساس علاقوں میں فوجی صورتحال تبدیل کرنے میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔
یمنی ترجمان نے مزید دعویٰ کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے رہائشی اور بنیادی ڈھانچے کے علاقوں پر 66 فضائی حملے کیے۔ ان کے مطابق ایف 15 اور ٹائفون طیاروں نے الجوف، تعز، مأرب، الحدیدہ، حجہ اور صعدہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں متعدد شہریوں کے جاں بحق یا زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
یحییٰ سریع کے مطابق حالیہ حملوں کے بعد نئی کشیدگی کے آغاز سے سعودی فضائی اور میزائل حملوں کی مجموعی تعداد 1642 تک پہنچ گئی ہے۔
اس سے قبل یمنی مسلح افواج نے تعز کے جنوب مغربی علاقے الوازعیہ میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کی پیش قدمی روکنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ سریع کے مطابق اس کارروائی میں متعدد گاڑیاں اور بکتر بند گاڑیاں تباہ جبکہ درجنوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ان کے بقول سعودی حمایت یافتہ فورسز کے مزید اجتماعات کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔
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