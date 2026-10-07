امریکہ کو فوجی جنگ میں شکست ہوئی، اقتصادی جنگ میں بھی شکست ہوگی، جنرل رضائی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، میجر جنرل ڈاکٹر محسن رضائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بسنت کے حالیہ بیانات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بسنت کی شروع سے کی جانے والی پیش گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور ان کی حالیہ تشہیری مہم بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔
رضائی نے کہا کہ مخالفین فوجی جنگ میں شکست کھا چکے ہیں اور اقتصادی جنگ میں بھی شکست کھائیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کو دھمکی یا دباؤ کے ذریعے کھولا نہیں جاسکتا اور ایران اپنے مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔
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