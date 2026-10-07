سپاہ: طوفان الاقصیٰ صہیونیت کے خاتمے کا آغاز ثابت ہوا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران نے اپنے بیان میں کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمت کاروں اور حماس نے طوفان الاقصیٰ کے ذریعے اسرائیلی حکومت کے سکیورٹی ڈھانچے کو شدید دھچکا پہنچایا۔ سپاہ کے مطابق گزشتہ تین برس کے دوران خطے کی اسٹریٹجک صورتحال مزاحمتی محور کے حق میں تبدیل ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل اور اس کا اہم اتحادی امریکا مسلسل بحرانوں اور ناکامیوں کا شکار ہوئے ہیں۔
بیان میں آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے حوالے سے طوفان الاقصیٰ کو ’’مستقبل ساز واقعہ‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس آپریشن نے نہ صرف اسرائیلی فوج کی ناقابل شکست ہونے کی افسانوی حیثیت کو ختم کیا بلکہ پورے خطے میں مزاحمت کو ایک ناقابلِ انکار اسٹریٹجک حقیقت بنا دیا۔ سپاہ کے مطابق غزہ، لبنان، یمن، عراق، شام، ایران اور مقبوضہ فلسطین میں مزاحمتی قوتوں نے مختلف محاذوں پر اسرائیل اور اس کے امریکی و علاقائی حامیوں کو چیلنج کیا۔
سپاہ پاسداران نے دعویٰ کیا کہ حالیہ علاقائی و بین الاقوامی واقعات میں مزاحمتی محاذ نے متعدد درست اور مؤثر کارروائیوں کے ذریعے اسرائیل اور امریکا کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بیان میں ایران کے خلاف ہونے والی جنگوں اور فوجی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکی حمایت اور مسلسل دھمکیوں کے باوجود واشنگٹن اپنے اعلان کردہ اہداف حاصل نہیں کرسکا اور عالمی رائے عامہ میں اس کی ساکھ متاثر ہوئی۔
بیان میں کہا گیا کہ ایران کے خلاف حالیہ جنگوں میں ایرانی مسلح افواج نے فیصلہ کن جواب دے کر یہ ثابت کیا کہ بلا قیمت دھمکیوں کا دور ختم ہوچکا ہے۔ سپاہ نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کسی نئی جنگ یا جارحیت کی صورت میں حملہ آور کو ’’دردناک اور تباہ کن‘‘ جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
سپاہ پاسداران نے اسرائیل کو درپیش معاشی، سیاسی اور بین الاقوامی مشکلات کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر سخت کنٹرول کے بعد امریکا اور اسرائیل کو مزید چیلنجز کا سامنا ہے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اپنے اعلیٰ کمانڈروں کی شہادت اور شدید دباؤ کے باوجود مزاحمتی محور مضبوطی سے قائم ہے اور امریکی و اسرائیلی مقاصد، خصوصاً ایران کو کمزور، شکست خوردہ یا تقسیم کرنے کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔
بیان کے آخر میں سپاہ پاسداران نے اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار، محمد الضیف اور دیگر فلسطینی مزاحمت کاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قدس کی آزادی اور اسرائیلی حکومت کے خاتمے تک مزاحمت کا راستہ جاری رہے گا۔
سپاہ پاسداران نے مزید کہا کہ اس کے بقول مزاحمتی محور پہلے سے زیادہ متحد، طاقتور اور تیار ہے، جبکہ خطے کی آزاد قوموں کے عزم کے سامنے دشمنوں کے لیے کوئی بھی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں رہے گی۔
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