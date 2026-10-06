ایران: سنی علماء اور پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث تکفیری دہشت گرد گروہ کے 8 ارکان ہلاک

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ پاسداران کی زمینی فوج کے قدس ہیڈکوارٹر کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ سیستان و بلوچستان کے سنی علماء اور پولیس فورس کے دو اہلکاروں کے قتل میں ملوث تکفیری دہشت گرد گروہ کی شناخت کرکے اس کے ارکان کو گرفتار کرنے یا ہلاک کرنے کے لیے کارروائی شروع کی گئی، جس کے نتیجے میں گروہ کا خاتمہ ہوگیا۔
قدس ہیڈکوارٹر کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان کے مطابق، امریکی اور صیہونی دہشت گرد عناصر کی شناخت کے لیے انٹیلی جنس اداروں کی جاری کوششوں کے دوران اللہ کے فضل سے اس تکفیری دہشت گرد گروہ کی شناخت کی گئی۔ یہ گروہ صوبے کے سنی علماء شہید مولوی یوسف گرگیچ اور شہید مولوی محمد انور ریگی کے قتل کے علاوہ 19 تیر 1405 کو زاہدان کی خنجک ٹرین میں پولیس فورس کے دو اہلکاروں کے قتل میں بھی ملوث تھا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ گروہ کی شناخت کے بعد اس کے ارکان کو خفیہ طور پر زیر نگرانی رکھا گیا اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں اس دہشت گرد گروہ کا خاتمہ ہوا۔
بیان کے مطابق، گروہ کے دیگر ارکان اور ان کے معاونین کی شناخت کے لیے کی جانے والی کارروائی کے دوران زاہدان کے منزل آب علاقے میں 13 میزان 1405 کو اس گروہ کے مزید دو ارکان ہلاک ہوئے۔
قدس ہیڈکوارٹر کے مطابق، مجموعی طور پر اس دہشت گرد گروہ کے 8 ارکان ہلاک اور 4 دیگر گرفتار کیے گئے ہیں۔
قدس ہیڈکوارٹر نے صوبے کے عوام کا دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی اور ان کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا اور بعض گمراہ افراد کو خبردار کیا کہ وہ صیہونی اور امریکی اجرتی عناصر کے دھوکے میں نہ آئیں۔
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