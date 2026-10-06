افغانستان میں انسانی امداد کے لیے اقوام متحدہ نے 18 ملین ڈالر مختص کر دیے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے رابطہ (اوچا) نے آج منگل کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اعلان کیا کہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے مرکزی ہنگامی امدادی فنڈ (CERF) سے 18 ملین ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔
یہ رقم ایسے وقت میں افغانستان کے لیے مختص کی گئی ہے جب ملک میں 2 کروڑ 19 لاکھ افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ 2026 کے انسانی امدادی منصوبے کے لیے اب تک صرف تقریباً 31 فیصد مالی وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔
اقوام متحدہ کے نائب سیکریٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار ٹام فلیچر نے بھی اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر میں مالی وسائل کی کمی کے شکار 12 انسانی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے مرکزی ہنگامی امدادی فنڈ سے 160 ملین ڈالر مختص کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔
فلیچر کے مطابق، اس رقم میں سے 10 ملین ڈالر معذور افراد کو انسانی امداد تک رسائی یقینی بنانے کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امداد دنیا کے مختلف علاقوں میں تقریباً 8 کروڑ 70 لاکھ افراد تک پہنچائی جائے گی اور ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
اوچا اس سے قبل بھی افغانستان کے عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی وسائل کی شدید کمی پر بارہا تشویش ظاہر کر چکا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی بحران کے مزید سنگین ہونے سے روکنے کے لیے افغانستان کے انسانی امدادی منصوبے کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کو ترجیح دی جائے۔
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