کربلائے معلیٰ کے ہوٹلوں میں تقریباً 50 لاکھ زائرین کی میزبانی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کے محکمہ سیاحت نے بتایا ہے کہ اربعین امام حسینؑ کے ایام میں کربلائے معلیٰ کے ہوٹلوں میں عراق اور بیرونِ ملک سے آنے والے تقریباً 50 لاکھ زائرین کی رہائش کے انتظامات میں تعاون کیا گیا۔
عراق کے محکمہ سیاحت کے جنرل ڈائریکٹر برائے معائنہ و نگرانی مؤید ہیثم رسن نے بتایا کہ اربعین امام حسینؑ کی زیارت کے دوران کربلا کے ہوٹلوں میں تقریباً 50 لاکھ زائرین کو رہائش فراہم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ کربلا میں محکمہ سیاحت کے کارکنوں نے اتنی بڑی تعداد میں زائرین کی رہائش اور انہیں ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اربعین کی تقریبات شروع ہونے سے 10 روز سے بھی زیادہ پہلے کربلا کے ہوٹل زائرین کی جانب سے مکمل طور پر بک ہو چکے تھے۔
رسن کے مطابق، ہوٹلوں کی بکنگ تقریباً 16 ممالک کے شہریوں نے کرائی تھی، جن میں لبنان، ایران، پاکستان، بھارت، افغانستان، بحرین، کویت، سعودی عرب، یمن، مراکش، ترکی، جمہوریہ آذربائیجان، عمان اور متحدہ عرب امارات شامل تھے۔
انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک، جن میں برطانیہ اور امریکا بھی شامل ہیں، سے آنے والے زائرین نے بھی کربلا کے ہوٹلوں میں قیام کیا۔ عراق کے محکمہ سیاحت کے عہدیدار کے مطابق، مختلف ممالک سے زائرین کی شرکت اربعین کی بین الاقوامی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔
عراق کے محکمہ سیاحت کے جنرل ڈائریکٹر برائے معائنہ و نگرانی نے مزید بتایا کہ صوبہ کربلا میں مختلف شعبوں کے لیے معائنہ کرنے والی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں تاکہ ہوٹلوں کی کارکردگی کی نگرانی اور زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ ان ٹیموں کو ہوٹلوں کا معائنہ کرنے اور ان کے امور کو منظم کرنے سمیت مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔
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