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ایران کے خلاف جنگ کے بعد ایندھن کی قیمتیں قابو کرنے کے لیے ٹرمپ کا نیا فیصلہ

6 اکتوبر 2026 - 15:56
News ID: 1874590
ایران کے خلاف جنگ کے بعد ایندھن کی قیمتیں قابو کرنے کے لیے ٹرمپ کا نیا فیصلہ

امریکہ میں ڈیزل کی قیمتوں میں شدید اضافے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو ٹیکس سے مستثنیٰ سرخ ڈیزل عام استعمال کے لیے خریدنے اور استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کرکے ملک کے تمام شہریوں کو سرخ ڈیزل استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ ڈیزل ٹیکس سے مستثنیٰ ہوتا ہے اور عام طور پر زرعی مشینری میں استعمال کیا جاتا ہے۔

ٹرمپ کا یہ اقدام ایران کے خلاف جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث ایندھن، خصوصاً ڈیزل کی قیمتوں میں شدید اضافے کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں چند ہفتے باقی ہیں۔

اس سے قبل سرخ ڈیزل کے استعمال کی اجازت صرف ہموار سڑکوں سے باہر مخصوص مقامات پر تھی، جبکہ اس کی خریداری ٹیکس سے مستثنیٰ تھی۔

گزشتہ چند ہفتوں کے دوران امریکہ میں ڈیزل کی قیمت فی گیلن 6 ڈالر کی ریکارڈ سطح سے تجاوز کر چکی ہے۔

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