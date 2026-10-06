بری فوج کے سربراہ: دفاعی صنعت میدان جنگ میں مجاہدین کی پشت پناہ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزارت دفاع اور مسلح افواج کی معاونت کے ادارے کے دفاعی صنعت کے ادارے کے سربراہ انجینئر مہرداد اخلاقی نے ایرانی بری فوج کے صدر دفتر کا دورہ کیا اور بری فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی سے ملاقات اور گفتگو کی۔
میجر جنرل حاتمی نے 12 روزہ مسلط کردہ جنگ اور رمضان جنگ کے دوران ملک کی دفاعی صنعت سے وابستہ ماہر، ذمہ دار اور انقلابی کارکنوں کی مجاہدانہ کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دشمنوں نے فوجی سازوسامان اور اسلحے کی تیاری کے سلسلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وزارت دفاع اور مسلح افواج کی معاونت کے ادارے کے منتظمین اور کارکنوں نے مضبوط عزم اور جہادی و انقلابی جذبے کے ساتھ دشمنوں کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔
انہوں نے کہا کہ دشمن کی مجرمانہ جارحیت کے انتہائی مشکل حالات میں بھی دفاعی صنعت کی پیداواری لائنیں ایک لمحے کے لیے بھی کام اور خدمت سے نہیں رکیں۔
بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ حالیہ مسلط کردہ جنگ نے ثابت کردیا کہ ملک کی مقامی دفاعی صنعت، جو امام اور شہید رہبر کی دانشمندانہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے، حقیقی معنوں میں میدان جنگ میں موجود مجاہدین کی مددگار اور پشت پناہ رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج رہبر معظم کی مدبرانہ رہنمائی، مسلح افواج کی محنت و مجاہدت اور انقلاب کے تمام مراحل میں ایرانی عوام کی بصیرت مندانہ شرکت کے نتیجے میں دشمن کے تمام اندازے اور مقاصد ناکام ہوچکے ہیں اور ایران کے خلاف دشمنی رکھنے والی قوتیں ایرانی قوم کی طاقت کے سامنے تاریخی حیرانی اور سرگردانی کا شکار ہیں اور ہر روز بے بنیاد باتیں کررہی ہیں۔
میجر جنرل حاتمی نے انجینئر مہرداد اخلاقی کو دفاعی صنعت کے میدان میں ایک معروف، مجاہد، تجربہ کار اور انقلابی شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی بری فوج دفاعی صنعت کی بڑھتی ہوئی، متحرک اور باصلاحیت صلاحیتوں سے مزید استفادہ کرتے ہوئے اپنی طاقت، جنگی صلاحیت اور دفاعی استعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ملاقات کے دوران دفاعی صنعت کے ادارے کے سربراہ انجینئر مہرداد اخلاقی نے بھی دفاعی صنعت کے ادارے میں اپنی ذمہ داری کے دوران ایرانی بری فوج کے تعاون اور مشترکہ کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ دفاعی صنعت کا ادارہ اور اس کے زیر انتظام صنعتی ادارے اپنی تمام صلاحیتوں اور وسائل کے ساتھ ایرانی بری فوج کی چاروں شاخوں کے ساتھ تعاون اور رابطے کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ دفاعی تیاریوں کو مضبوط بنایا جاسکے اور مسلح افواج کی ضروریات پوری کی جاسکیں۔
دفاعی صنعت کے ادارے کے سربراہ نے امید ظاہر کی کہ مسلح افواج، جس طرح اب تک کارنامے انجام دے کر دشمن کو اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے سے مایوس کرتی رہی ہیں، اسی طرح جلد از جلد حتمی کامیابی حاصل کریں گی، جس سے مراد خطے سے امریکہ کا اخراج ہے۔
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