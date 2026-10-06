جنوبی افریقہ اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تاکید

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،جنوبی افریقہ میں ایران کے سفیر منصور شکیب مہر نے آج وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی، جس میں تہران اور پریٹوریا کے درمیان تعلقات کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عراقچی نے ملاقات کے دوران افریقی براعظم اور برکس سمیت بین الاقوامی تنظیموں میں جنوبی افریقہ کے اہم مقام اور کردار کا حوالہ دیتے ہوئے تہران اور پریٹوریا کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کی سفارتی نمائندگیوں، بالخصوص جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارت خانے کی میڈیا اور ورچوئل ڈپلومیسی کے شعبے میں سرگرمیوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے 40 روزہ جنگ کے دوران سفارتی مشنز کی کوششوں کو قابلِ قدر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات کا عالمی رائے عامہ پر نمایاں اثر پڑا۔
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