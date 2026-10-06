اس وقت لبنان میں شیعہ اتحادکی اہم ضرورت ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، شیخ علی الخطیب نے بقاع کے علاقے میں واقع قصبے یونین کی حسینیہ میں مصطفیٰ الطحان کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے ماضی کے واقعات اور اختلافات کو دوبارہ سامنے لا کر شیعہ معاشرے میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان کوششوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ماضی میں بعض افراد اعلیٰ اسلامی شیعہ کونسل سے دور ہوئے، لیکن اب دوبارہ اس سے رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شیعہ معاشرے کے وقار اور حقوق کے تحفظ کے مؤقف کو اہم سمجھا ہے۔ انہیں اپنے سابقہ مؤقف پر پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں۔
شیخ علی الخطیب نے تحریک امل اور حزب اللہ کے حامیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان موجود اتحاد مختلف سازشوں کا مقابلہ کرنے کی بنیادی قوتوں میں سے ایک ہے۔ ان کے مطابق دیہات، قبائل اور خاندانوں کی سطح پر شیعہ اتحاد موجودہ حالات میں انتہائی اہم ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ لبنان کے شیعہ نے فرقہ وارانہ مفادات کے لیے جنگ نہیں لڑی بلکہ ملک کے دفاع اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ان کے بقول شیعہ اتحاد بالآخر پورے لبنان کے اتحاد اور اس کے دفاع سے جڑا ہوا ہے۔
شیخ علی الخطیب نے حکومت لبنان سے بھی مطالبہ کیا کہ جنوبی لبنان اور بقاع کے علاقوں میں متاثرہ افراد، یتیموں، بیواؤں اور بے گھر خاندانوں کی مدد کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، رہائش، اسکولوں اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہئیں۔
انہوں نے وزیراعظم لبنان کے جنوبی علاقوں کے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے دورے محض معائنے تک محدود نہیں رہنے چاہئیں بلکہ ان کے نتیجے میں متاثرین کی مدد اور تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو کے عملی اقدامات سامنے آنے چاہئیں۔
لبنان کی اعلیٰ اسلامی شیعہ کونسل کے نائب صدر نے مزید کہا کہ حکومت کو تمام شہریوں کے ساتھ برابری اور شہریت کی بنیاد پر برتاؤ کرنا چاہیے اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر تفریق سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے موجودہ مشکلات کے مقابلے کے لیے سماجی یکجہتی، تعاون، صبر اور ثابت قدمی کو ضروری قرار دیا۔
آپ کا تبصرہ