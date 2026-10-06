ٹرمپ کی مقبولیت بدترین سطح پر، ریپبلکنز کے لیے خطرے کی گھنٹی

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، ملک بھر میں چھ روز تک کیے گئے سروے میں ٹرمپ کی مقبولیت گزشتہ ماہ کے سروے کے مقابلے میں تبدیل نہیں ہوئی اور 32 فیصد پر برقرار رہی۔
سروے کے مطابق ہسپانوی نژاد امریکیوں میں ٹرمپ کی حمایت مزید کم ہے اور صرف 24 فیصد افراد نے ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ صورتحال ریپبلکن پارٹی کے لیے خاص طور پر تشویش کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ 2024 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ نے اس کمیونٹی کے تقریباً نصف ووٹ حاصل کیے تھے۔
سروے میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان بھی واضح فرق سامنے آیا۔ مجموعی طور پر 44 فیصد شرکا نے ڈیموکریٹس جبکہ 37 فیصد نے ریپبلکنز کی حمایت کا اظہار کیا۔ آزاد ووٹرز میں یہ فرق مزید بڑھ گیا، جہاں 37 فیصد نے ڈیموکریٹس اور صرف 21 فیصد نے ریپبلکنز کی حمایت کی۔
ہسپانوی نژاد رجسٹرڈ ووٹرز میں 52 فیصد نے ڈیموکریٹس جبکہ صرف 26 فیصد نے ریپبلکنز کو ووٹ دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سروے کے مطابق یہ ٹرمپ کی صدارت کے آغاز کے بعد اس گروپ میں ڈیموکریٹس کو حاصل ہونے والی سب سے بڑی برتری ہے۔
رپورٹ کے مطابق مہنگائی اور بڑھتے اخراجاتِ زندگی عوامی بے اطمینانی کی اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ آئندہ کانگریسی انتخابات اس بات کا بھی فیصلہ کریں گے کہ ٹرمپ کی صدارتی مدت کے آخری دو برسوں میں ریپبلکن پارٹی ایوان نمائندگان اور سینیٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھ پاتی ہے یا نہیں۔
رائٹرز-اِپسوس کا یہ سروے 4,506 بالغ امریکیوں سے آن لائن کیا گیا، جس میں غلطی کا ممکنہ تناسب تقریباً 2 فیصد بتایا گیا ہے۔
آپ کا تبصرہ