یمن فوجی کے سعودی عرب پر تین بڑے حملے،ریاض ایئرپورٹ اور آرامکو ریفائنری نشانہ

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، یحییٰ سریع نے ایک بیان میں کہا کہ ان کارروائیوں میں بڑی تعداد میں بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ڈرونز استعمال کیے گئے۔
ان کے مطابق پہلے آپریشن میں ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں پروازوں کا نظام متاثر ہوا۔ دوسرے آپریشن میں رابغ میں آرامکو کی ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا، جہاں آگ لگنے کا دعویٰ کیا گیا۔
یحییٰ سریع کے مطابق تیسرے آپریشن میں سعودی عرب کے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ابہا ایئرپورٹ، خمیس مشیط اڈہ، عسیر میں عاکفہ کیمپ اور نجران و جیزان میں حساس مقامات شامل ہیں۔
یمنی مسلح افواج نے دنیا کی تمام ایئرلائنز کو خبردار کیا ہے کہ وہ سعودی فضائی حدود سے پروازیں جاری نہ رکھیں، کیونکہ ان کے بقول مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقدس فضائی حدود کے علاوہ سعودی فضائی حدود ان کی کارروائیوں کا میدان بن چکی ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اس انتباہ کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں پیش آنے والے کسی بھی نقصان یا نتائج کی ذمہ داری یمنی مسلح افواج پر عائد نہیں ہوگی۔
یمنی فورسز نے مزید کہا کہ وہ سعودی عرب کی جانب سے مبینہ جارحانہ کارروائیوں میں اضافے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور اس صورتحال کے لیے پہلے ہی تیار تھی۔
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