جنوب مغربی تعز میں یمنی فوج کی پیش قدمی، سعودی حمایت یافتہ جنگجو التربہ سے پسپا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج نے آج اتوار کو ایک نئی کامیابی حاصل کرتے ہوئے سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کو صوبہ تعز کے جنوب مغربی علاقے میں واقع التربہ اور الشمایتین اور سامع کے دو اضلاع سے پسپا کر دیا ہے۔
سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کی پسپائی کی تفصیلات
یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کو ایک فوجی ذریعے نے اتوار کے روز بتایا کہ سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کی 20 سے زائد فوجی گاڑیاں اور اسلحہ و گولہ بارود سے لدے پانچ ٹرک التربہ سے شرجب اور طورالباحہ کی سمت پسپا ہو گئے ہیں۔ اس ذریعے کے مطابق، اسی دوران علاقے میں تعینات دیگر فوجی دستوں نے بھی اپنی پوزیشنیں چھوڑ دی ہیں۔
اس ذریعے نے مزید بتایا کہ دیگر فوجی گاڑیاں بھی التربہ سے الضحیٰ، حزاز اور زریقہ الیمن کی جانب روانہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کی موجودہ صورتحال کو غیر معمولی طور پر بدترین صورت حال قرار دیا اور کہا کہ صوبے کے جنوبی اور جنوب مغربی محاذوں سے فوجی دستوں کی پسپائی جاری رہنے کے ساتھ سعودی کمانڈروں اور ان کے حمایت یافتہ جنگجو گروہوں کے رہنماؤں نے بھی تعز چھوڑ دیا ہے۔
اس ذریعے کے مطابق حالیہ پیش رفت کا مطلب ہے کہ سعودی حمایت یافتہ جنگجو التربہ، الشمایتین اور سامع کے علاقوں سے نکل گئے ہیں۔ یہ علاقے جغرافیائی اعتبار سے تعز کے مضافات میں اہم حیثیت رکھتے ہیں اور طورالباحہ اور صوبہ لحج کی جانب جانے والے راستوں سے منسلک ہیں۔
جنوب مغربی تعز میں فوجی توازن میں تبدیلی
یہ پیش رفت الحجرہ کے علاقوں میں یمنی مسلح افواج کی تیز رفتار پیش قدمی کے چند روز بعد سامنے آئی ہے۔ اسی دوران سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کے متعدد ٹھکانوں سے مسلسل پسپائی اور اسلحہ و فوجی سازوسامان کی منتقلی کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
حالیہ پیش رفت کو یمنی مسلح افواج کی مسلسل کامیابیوں کے سلسلے کی کڑی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ سلسلہ گزشتہ ماہ یمن کے مغربی ساحلی علاقوں میں متعدد علاقوں پر قبضے سے شروع ہوا اور تزویراتی اہمیت کی حامل باب المندب آبنائے تک جاری رہا۔
صوبہ تعز میں جھڑپوں کے دوران یمنی مسلح افواج نے کئی علاقوں اور اضلاع کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور بالآخر التربہ کے مرکز تک پہنچ گئیں۔ اس پیش رفت کے نتیجے میں تعز شہر میں موجود سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کے باقی ماندہ دستے محاصرے میں آ گئے ہیں۔
مغربی ساحل کی سلامتی اور مزید پیش قدمی کی تیاری
یہ پیش قدمی یمن کے مغربی ساحلی علاقوں کو سعودی عرب اور اس کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کی جانب سے ان علاقوں پر حملے کی کوششوں کے مقابلے میں محفوظ بنانے کا باعث بنی ہے۔
یمنی مسلح افواج نے تعز کے مزید علاقوں میں پیش قدمی اور ان پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے ایک تزویراتی پوزیشن بھی حاصل کر لی ہے، جبکہ تعز شہر کے اندر سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔
حالیہ میدانی پیش رفت نے یمنی مسلح افواج کے لیے جنوبی یمن کے صوبوں لحج اور عدن میں سعودی حمایت یافتہ دیگر فوجی گروہوں کے خلاف کارروائی کا امکان بھی پیدا کر دیا ہے۔
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