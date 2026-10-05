پیغمبر اسلام (ص) کی طبی و صحت کی ہدایات آج کے علم سے آگے

خبر رساں ادارے ابنا کے مطابق، جدید طبی تحقیق نے طویل تجربات کے بعد اس بات پر زور دیا ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ انسانی صحت کا بنیادی اصول ہے۔ پیغمبر اسلام (ص) نے تقریباً چودہ سو سال قبل سادہ مگر گہری صحت بخش ہدایات کے ذریعے انسانوں کو صفائی اور صحت کے اصولوں کی تعلیم دی۔
ہاتھوں کی بار بار صفائی، ضرورت سے زیادہ کھانے سے پرہیز، منہ اور جسم کی پاکیزگی اور بیمار افراد سے احتیاط جیسے اصول آج بھی صحتِ عامہ کے بنیادی اصولوں میں شمار ہوتے ہیں۔
پیغمبر اسلام (ص) سے منسوب ایک معروف قول ہے: پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔
تحریر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ باقاعدگی سے ہاتھ دھونا متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو نمایاں حد تک کم کر سکتا ہے، جبکہ وضو ایک ایسی روزمرہ عبادت ہے جو مسلمانوں میں صفائی کی عادت کو مضبوط کرتی ہے۔
اسی طرح روزے کو بھی جدید طب میں Intermittent Fasting یعنی وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کے تصور سے جوڑا جاتا ہے، جس پر میٹابولزم، سوزش اور جسمانی صحت کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔
تحریر کے مطابق، شیعہ نقطۂ نظر سے وحی اور جدید علم کے درمیان یہ مطابقت محض اتفاق نہیں بلکہ پیغمبر اکرم (ص) کی سیرت میں موجود حکمت اور علمِ الٰہی سے ان کے تعلق کی علامت ہے۔
متن میں پیغمبر اسلام (ص) سے منسوب ایک اور روایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ معدہ بیماریوں کا گھر اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔
تحریر کا کہنا ہے کہ آج جدید طب تجربات، تحقیق اور اعداد و شمار کی زبان میں انہی بنیادی اصولوں کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے۔
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