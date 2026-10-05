بحرین  میں سیاسی شرکت کے مطالبے کے مقابل شیعہ شہریوں پر کریک ڈاؤن

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ستمبر 2024 سے 2026 تک بحرین میں شیعہ شہریوں کے خلاف گرفتاریوں اور دیگر اقدامات کا سلسلہ جاری رہا۔ رپورٹ کے مطابق، 27 اپریل 2026 کو بحرین کی وزارت داخلہ نے 69 افراد اور ان کے خاندانوں کی شہریت منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ بحرینی حکام نے ان افراد پر ایران کے لیے ہمدردی کا اظہار، ایرانی اقدامات کی حمایت اور غیر ملکی اداروں سے رابطوں کے الزامات عائد کیے۔ اس اقدام کی تصدیق رائٹرز نے بھی کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق 7 مئی کو یہ تنازع بحرینی پارلیمنٹ تک جا پہنچا، جہاں شہریت منسوخی کے معاملے پر اعتراض کرنے والے تین ارکان، عبدالنبی سلمان، ممدوح الصالح اور مہدی الشویخ، کی رکنیت ختم کر دی گئی۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان ارکان نے بنیادی طور پر یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر کسی شہری نے ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہو تو اس کے بچوں کا کیا قصور ہے کہ انہیں بھی شہریت سے محروم کیا جائے؟
اس کے بعد 9 مئی کی صبح 40 سے زائد گھروں پر چھاپوں اور متعدد مذہبی علما کی گرفتاریوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مرآة البحرین کے مطابق ان اقدامات کا مقصد شیعہ شہریوں میں خوف پیدا کرنا اور انہیں حکومت سے وفاداری کے اظہار پر مجبور کرنا تھا۔
رپورٹ میں بحرین کی موجودہ صورتحال کو سیاسی نمائندگی، شہری حقوق اور حکومت کی قانونی حیثیت سے متعلق ایک پرانے تنازع کا تسلسل قرار دیا گیا ہے۔
مرآة البحرین نے 2012 کے احتجاجی مظاہروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ 9 مارچ 2012 کو ’’لبیک یا بحرین‘‘ کے نام سے ہونے والے مظاہرے میں مخالف حلقوں کے اندازے کے مطابق تقریباً 3 لاکھ افراد شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد ستمبر 2013 میں بھی بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے۔
رپورٹ کے مطابق ان مظاہروں میں شریک افراد کا مطالبہ سیاسی شرکت اور عوامی رائے کی بنیاد پر نظام کی تشکیل سے متعلق تھا، جبکہ بحرینی حکام کی جانب سے احتجاجی سرگرمیوں کے خلاف سکیورٹی اقدامات جاری رہے۔
مرآة البحرین نے اپنی رپورٹ کے اختتام پر سوال اٹھایا کہ دباؤ اور خوف کے ذریعے حاصل کی جانے والی وفاداری حقیقی وفاداری ہو سکتی ہے؟ رپورٹ کے مطابق طاقت خاموشی تو مسلط کر سکتی ہے، لیکن سیاسی شمولیت، عوامی رضامندی اور حقیقی وفاداری محض دباؤ کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی۔
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