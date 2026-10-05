فلائی دبئی پرواز کا اسرائیل کا ’فالس فلیگ‘ منصوبہ؟ ایران کو بدنام کرنے کی مبینہ کوشش

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو مبینہ طور پر ایسے فالس فلیگ واقعات کے ذریعے ایران پر دہشت گردی کا الزام عائد کرنے اور اس کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق حالیہ فلائی دبئی پرواز کے معاملے میں بھی ایسے ہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پرواز کے معاون پائلٹ کو مبینہ طور پر مذہبی انتہا پسندانہ خیالات کے باعث عمان سے نکالا گیا تھا اور بعد میں اسی شخص نے متحدہ عرب امارات میں اسرائیل جانے والی پرواز کے پائلٹ کے طور پر خدمات انجام دیں۔
رپورٹ میں اس دعوے کو متضاد قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا گیا ہے کہ اس واقعے کو ایران کے خلاف کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔
میڈیا کے علاقائی امور کے ذمہ دار علیرضا مجیدی نے اس معاملے پر تفصیلی تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ تاہم، رپورٹ میں کیے گئے ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق فراہم نہیں کی گئی۔
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