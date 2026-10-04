مقصود علی ڈومکی: منافقین ہمیشہ اندر سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سندھ کے صوبائی سربراہ حجۃ الاسلام مقصود علی ڈومکی نے مسلمانوں کو سازشوں کے مقابلے میں ہوشیاری اور بصیرت اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ منافقین پوری تاریخ میں اسلام، مسلمانوں کے رہنماؤں اور اہل ایمان کے لیے ایک سنگین خطرہ رہے ہیں اور آج بھی فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دے کر امت مسلمہ کے اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ منافقین نے ہمیشہ اندر سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ رسول اکرم (ص) کے زمانے میں بھی انہوں نے مسجد ضرار بنا کر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی، جبکہ امیرالمؤمنین (ع) اور اہل بیت (ع) کے دور میں بھی منافقین کی سازشیں جاری رہیں۔
ڈومکی نے موجودہ حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی حق اور اہل حق کے خلاف سازشیں جاری ہیں اور ان کے بقول، امریکہ اور اسرائیل کے کارندے فرقہ وارانہ نفرتوں کو ہوا دے کر مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے اور امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو بصیرت، اتحاد اور شعور کے ساتھ ان سازشوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے۔
انہوں نے حالیہ جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران اس جنگ میں کامیاب ہوا جبکہ امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہوئی، اور کہا کہ دشمن ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ڈومکی نے سوشل میڈیا کے شعوری استعمال کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سماجی رابطوں کے ذرائع کو صرف تفریح کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس صلاحیت کو شعور بڑھانے، حق کا دفاع کرنے اور دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ گمراہ کن خبروں اور تشہیر، خصوصاً تفرقہ پیدا کرنے والے مواد کا علمی اور مدلل جواب دینا چاہیے۔
انہوں نے حالیہ دنوں میں بنیامین نیتن یاہو کے متحدہ عرب امارات کے دورے اور شیخ محمد بن زاید سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے اسے دشمنوں کی جانب سے خطے میں مشترکہ سازش قرار دی جانے والی کوششوں کی ایک مثال قرار دیا۔
ڈومکی نے اپنی گفتگو کے ایک اور حصے میں آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کے سید حسن نصر اللہ کی دوسری برسی کے موقع پر جاری کردہ حالیہ پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیغام اہل ایمان کے لیے بصیرت اور رہنمائی کا باعث ہے۔ انہوں نے شہید سید حسن نصر اللہ کے مقام اور مزاحمتی محاذ میں ان کے کردار کو خراج عقیدت پیش کیا۔
ڈومکی نے آخر میں کہا کہ حق کی راہ میں شہید ہونے والوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا، ان کے پیغام کو زندہ رکھنا اور نئی نسل کو شہداء کی جدوجہد اور قربانیوں سے روشناس کرانا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
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