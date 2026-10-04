جنیوا میں ہزاروں افراد کا فلسطین کے حق میں مارچ، اسرائیل پر فوجی و تجارتی پابندیوں کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ہزاروں افراد نے فلسطینی عوام کی حمایت میں جنیوا کے مرکزی علاقے میں مارچ کیا اور اسرائیل کی فوجی جارحیت روکنے کا مطالبہ کیا۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق، مظاہرین فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور عربی، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں نعرے لگاتے ہوئے کئی گھنٹوں تک شہر کے مرکزی علاقے میں مارچ کرتے رہے۔
مظاہرین نے فلسطینی علاقوں میں ’’نسلی صفایا‘‘ کی مذمت کی، جس کے بارے میں اقوام متحدہ بھی متعدد مرتبہ خبردار کر چکا ہے۔
انہوں نے ’’سوئٹزرلینڈ، اسرائیل کا شریکِ جرم‘‘ کے نعرے بھی لگائے اور اسرائیل کے خلاف پابندیاں عائد کرنے اور غزہ میں جاری جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ گزشتہ تین برس کے دوران اسرائیل کی کارروائیوں کے سامنے خاموش رہا ہے اور حتیٰ کہ اسرائیلی حکومت کی حمایت بھی کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی، سائنسی اور ثقافتی تعلقات ختم کرنے کے ساتھ ساتھ صیہونی حکومت کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے تمام فوجی تعاون کو بھی روکنے کا مطالبہ کیا۔
گزشتہ برسوں کے دوران یورپی عوام نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کرکے صیہونی حکومت کی کارروائیوں کے خلاف متعدد مرتبہ اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی فرانس، سویڈن اور نیدرلینڈز سمیت یورپ کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے چھوٹے اور بڑے مظاہرے کرکے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔
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