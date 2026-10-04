یمن کی فوج نے ریاض میں آرامکو کمپنی کو نشانہ بنایا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج نے صنعا اور یمن کے زیرِ انتظام صوبوں پر سعودی عرب کے حملوں کے جواب میں سعودی عرب کے اندر ایک خصوصی اور بڑے فوجی آپریشن کیا۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے ایک بیان میں کہا کہ یمنی مسلح افواج نے متعدد بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے ایک خصوصی فوجی آپریشن کیا، جس میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع آرامکو کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ کارروائی اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔
سریع نے بتایا کہ میزائل اور ڈرون براہِ راست اور درست انداز میں اپنے اہداف پر لگے، جس کے نتیجے میں نشانہ بنائے گئے مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ یہ کارروائی صنعا اور یمنی حکومت کے زیرِ انتظام صوبوں پر سعودی عرب کے حملوں کے جواب میں کی گئی۔
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ ۲۴ گھنٹوں کے دوران سعودی عرب نے ان علاقوں پر ۶۰ فضائی اور میزائل حملے کیے، جبکہ کشیدگی میں اضافے کے آغاز سے اب تک سعودی حملوں کی مجموعی تعداد ۱۴۱۰ فضائی اور میزائل حملوں تک پہنچ گئی ہے۔
سریع نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں اور یمنی عوام کا خون بہانے کے باعث یمنی مسلح افواج اور ہماری قوم کے تمام آزاد لوگوں پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ کشیدگی میں اضافے کے لیے ضروری اقدامات اور دفاعی تدابیر اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ سب پر واضح ہونا چاہیے کہ ہماری مؤمن قوم کے خون کو نظر انداز کرنے کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ انہوں نے دشمن کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام کا خون بہانے کا سلسلہ جاری رکھنے کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔
انہوں نے ایک بار پھر زور دیا کہ یمنی مسلح افواج ’’محاصرے کے مقابلے میں محاصرہ اور کشیدگی کے مقابلے میں کشیدگی‘‘ کی حکمتِ عملی پر عمل درآمد اور سعودی دشمن سے وابستہ اجتماعات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گی، تاکہ جارحیت کا خاتمہ ہو۔
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