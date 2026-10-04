ٹرمپ: جوہری طاقتوں کے سربراہوں سے اچھے تعلقات ضروری ہیں، لیکن ایران مختلف ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ اور جوہری ہتھیار رکھنے والے دیگر ممالک کے سربراہوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لیے جوہری طاقتوں کے ساتھ مناسب تعلقات برقرار رکھنا اہم ہے۔
انہوں نے ریاست اوہائیو میں ایک انتخابی جلسے کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بڑی اور جوہری طاقتوں کے سربراہوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اہم ہے۔
ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ کے حالیہ دورہ امریکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل ان سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ چینی صدر کے ساتھ ’’ضرورت سے زیادہ نرمی‘‘ کیوں برتتے ہیں۔ ٹرمپ نے جواب دیا کہ کیا بڑی اور جوہری طاقتوں کے سربراہوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا مثبت بات نہیں ہے؟
امریکی صدر نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن کے ساتھ اپنے تعلقات کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، تاہم انہوں نے ایران اور دیگر جوہری ممالک کے درمیان فرق کیا۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا: ’’ایران کے پاس کبھی بھی جوہری وار ہیڈ والا میزائل نہیں ہوگا۔‘‘
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسلامی جمہوریہ ایران بارہا واضح کر چکا ہے کہ اس کا جوہری ہتھیار یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ اپنی جوہری سرگرمیاں پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھے ہوئے ہے۔
ٹرمپ نے یہ بیان امریکی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات سے قبل ایک انتخابی جلسے میں دیا۔ یہ انتخابات 3 نومبر کو ہونے والے ہیں، جن میں ایوانِ نمائندگان کی تمام 435 نشستوں اور امریکی سینیٹ کی 100 میں سے 33 نشستوں پر ووٹنگ ہوگی۔
آپ کا تبصرہ