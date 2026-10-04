عراقی رکنِ پارلیمنٹ: امریکہ سے جنگی نقصانات کا معاوضہ لیا جائے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی رکنِ پارلیمنٹ سمیہ الحلفی نے کہا کہ عراق گزشتہ برسوں کے دوران فوجی کارروائیوں کے باعث بھاری نقصانات سے دوچار ہوا ہے، جن میں بڑی تعداد میں جانی نقصانات کے علاوہ ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی بھی شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عراق کو اپنے قومی حقوق اور اپنے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام قانونی راستوں کا جائزہ لینے کا حق حاصل ہے۔ امریکہ سے معاوضے کا مطالبہ محض ایک سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ اس کا تعلق بین الاقوامی معاہدوں، ہر واقعے کی نوعیت اور اس کے ذمہ دار فریق کے ساتھ ساتھ عراق میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی سے متعلق دوطرفہ معاہدوں سے بھی ہے۔
الحلفی نے کہا کہ عراق کے پاس جنگی کارروائیوں اور فوجی غلطیوں سے متاثرہ افراد کے نقصانات کے ازالے کے لیے قانونی بنیاد موجود ہے، جس میں 2009ء کا قانون نمبر 20 بھی شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ کسی ملک سے معاوضے کا مطالبہ کرنے کے لیے باقی رہ جانے والے نقصانات کا درست جائزہ اور تباہی کی مقدار کا تعین ضروری ہے تاکہ حکومت سیاسی اور قانونی ذرائع سے اس معاملے کو آگے بڑھا سکے۔
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