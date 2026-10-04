نیویارک کے میئر کی غزہ میں قتل عام کے تسلسل اور امریکی حمایت پر تنقید

اہل بیت نیوز ایجنسی کے مطابق، ممدانی نے کہا کہ جنگ بندی کی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غزہ میں فلسطینیوں کو درپیش حالات ختم ہوگئے ہیں، بلکہ ان کے بقول فلسطینیوں کے خلاف قتل عام کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک ایسے علاقے میں 11 سالہ فلسطینی بچے کو ہلاک کیا جسے محفوظ علاقہ قرار دیا جاتا تھا۔ ممدانی نے اس واقعے کو جنگ بندی کے اعلان کے باوجود کارروائیوں اور خلاف ورزیوں کے جاری رہنے کی مثال قرار دیا۔
نیویارک کے میئر نے امریکا کی اسرائیل سے متعلق پالیسی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت صرف فلسطینیوں کو سلامتی اور وقار سے محروم کیے جانے کی تماشائی نہیں بلکہ اس کی مالی معاونت بھی کر رہی ہے۔
ممدانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیتن یاہو کے حالیہ دورہ نیویارک کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی تنقید کی کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے جاری گرفتاری کے وارنٹ کے باوجود انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔
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