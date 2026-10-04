یمن کے مبینہ میزائل حملوں کے بعد سعودی عرب کے ریاض اور دمام ایئرپورٹس بند

اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی ذرائع نے ریاض ایئرپورٹ پر پروازوں کی معطلی کی اطلاع دی ہے، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات میں سعودی آرامکو کی ینبع میں واقع تیل تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
علاقائی ذرائع کے مطابق ریاض ایئرپورٹ کے اطراف شدید دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ریاض کی فضائی حدود میں پروازوں کی نقل و حرکت بدستور متاثر ہے، جس کے باعث بعض طیاروں کو راستہ تبدیل کرنا پڑا اور انہیں ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترنے سے گریز کرنا پڑا۔
دوسری جانب عرب ذرائع نے دمام میں واقع شاہ فہد ایئرپورٹ پر بھی پروازوں میں تعطل اور معطلی کی اطلاع دی ہے۔
یہ صورتحال سعودی عرب کی گہرائی میں اہداف پر یمنی میزائل حملوں کی اطلاعات کے بعد سامنے آئی ہے، تاہم ان دعوؤں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔
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