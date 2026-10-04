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حزب اللہ کا شہید حسن نصراللہ اور ہاشم صفی الدین کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم

4 اکتوبر 2026 - 09:52
News ID: 1873478
حزب اللہ کا شہید حسن نصراللہ اور ہاشم صفی الدین کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم

حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ شہید سید حسن نصراللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی شہادت تنظیم کے لیے زلزلے کی مانند تھی، تاہم حزب اللہ ختم نہیں ہوئی بلکہ ثابت قدم رہی۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حسن فضل اللہ نے کہا کہ حزب اللہ دونوں شہید رہنماؤں کی وصیت اور اپنے تمام شہدا سے کیے گئے عہد کی بنیاد پر پوری قوت کے ساتھ اپنا راستہ جاری رکھے گی۔

انہوں نے کہا کہ سید حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد سید ہاشم صفی الدین فوری طور پر میدانی کارروائیوں کی قیادت کے لیے آگے آئے اور صہیونی حکومت کے شدید حملوں کے باوجود عبوری مرحلے کی قیادت سنبھالی۔

فضل اللہ کے مطابق، دونوں رہنماؤں کی شہادت کے درمیان گزرنے والے پانچ دن حزب اللہ کی تاریخ کے فیصلہ کن دن تھے۔ شہید صفی الدین کی قیادت کے باعث مزاحمت میدان میں برقرار رہی اور تنظیم نے مشکل مرحلے کا مقابلہ کیا۔

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