عراقی مزاحمت نے امریکی فوجی حکمتِ عملی کو چیلنج کیا:ابو آلاء الولائی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، کتائب سیدالشہداء کے سیکریٹری جنرل ابو آلاء الولائی نے کہا ہے کہ عراقی مزاحمتی گروہوں کی کارروائیوں نے عراق میں امریکا کے فوجی منصوبوں اور حساب کتاب کو چیلنج کیا، جبکہ واشنگٹن کے حالیہ بیانات مزاحمتی کارروائیوں کے اثرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔
ابو آلاء الولائی نے کہا کہ مزاحمتی گروہوں کی کارروائیوں کی مؤثریت کے حوالے سے امریکی حکام کے حالیہ اعترافات عراق میں واشنگٹن کی مشکلات کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہوں نے امریکی صدر کی جانب سے امریکی فوجیوں کو پہنچنے والے نقصانات اور عراق میں فوجی صورتحال کو مشکل قرار دیے جانے کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مزاحمتی کارروائیوں کی طاقت اور درستگی کا ثبوت ہے۔
کتائب سیدالشہداء کے سربراہ نے کہا کہ یہ اعتراف ان حلقوں کے دعووں کو بھی رد کرتا ہے جو مزاحمت کی کارروائیوں کی اہمیت کو کم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔
ابو آلاء الولائی نے مزید کہا کہ مزاحمت نے اپنی عملی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے عراق میں امریکی فوجی حکمتِ عملی اور اس کے تمام حساب کتاب کو چیلنج کیا۔
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