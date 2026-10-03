یمن کے سیاسی سربراہ کی عراق سے امریکی فوجی انخلا پر مبارکباد

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،مہدی المشاط نے کہا کہ عراق سے امریکی اور غیر ملکی افواج کا انخلا عراقی عوام کی ثابت قدمی، مزاحمت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق یہ پیش رفت عراقی عوام کے آزادی، خودمختاری اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے حق کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی دو دہائیوں کے قبضے اور غیر ملکی تسلط کے بعد حاصل ہوئی، جس دوران عراقی عوام کو مشکلات، اختلافات اور ملک کے وسائل سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔
یمنی رہنما نے عراق کے شہدا، زخمیوں اور مزاحمت کرنے والوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس قومی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا۔
المشاط کے مطابق امریکی افواج اور بین الاقوامی اتحاد کا عراق سے انخلا بین الاقوامی قوانین کے تحت عراقی عوام کا جائز حق ہے اور یہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں ایسے علاقائی سکیورٹی انتظامات کی راہ ہموار ہوسکتی ہے جو مشترکہ مفادات پر مبنی ہوں، نہ کہ غیر ملکی افواج اور فوجی اڈوں پر۔
یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے سربراہ نے خطے کے دیگر عوام سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ غیر ملکی فوجی موجودگی سے آزادی کے عمل کو مکمل کریں۔
انہوں نے کہا کہ عراق کی قیادت اور مذہبی مرجعیت غیر ملکی فوجی موجودگی کو مختلف شکلوں یا مبینہ طور پر گمراہ کن عنوانات کے تحت برقرار رکھنے کی کوششوں سے باخبر رہیں گی۔
مہدی المشاط نے عراق اور اس کے عوام کے لیے امن، سلامتی، خودمختاری اور آزادی کی دعا بھی کی۔
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