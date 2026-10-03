ایران اور عراق کے تاریخی رشتے ناقابلِ تقسیم ہیں: ہادی العامری

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ادارے کے مطابق ہادی العامری کے دفتر کے سربراہ محمد رعد نے ایک بیان میں کہا کہ عراقی حکومت نے ایرانی فضائی کمپنیوں کے لیے روزانہ 40 پروازیں چلانے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں ایرانی پروازوں کی نجف اشرف بین الاقوامی ہوائی اڈے پر واپسی ممکن ہوئی، جس پر ہادی العامری نے عراقی وزیراعظم علی فالح الزیدی کی کوششوں کو سراہا۔
ہادی العامری کے دفتر کے مطابق عراق کی بنیادی شناخت باہمی یکجہتی اور تعلقات پر قائم ہے اور ایران و عراق کے عوام کے درمیان تاریخی روابط اور وسیع تعلقات کے ایسے پل موجود ہیں جنہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔
بیان میں زور دیا گیا کہ ایران اور عراق کے درمیان تاریخی تعلقات ناقابلِ تقسیم ہیں۔
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