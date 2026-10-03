دبئی سے تل ابیب جانے والی پرواز کے پائلٹ پر القاعدہ کے نظریات سے متاثر ہونے کا الزام

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، 30 ستمبر کو دبئی سے تل ابیب جانے والی پرواز میں معاون پائلٹ نے کپتان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں طیارے نے خطرناک حد تک بلندی کھو دی اور بالآخر سعودی عرب کے علاقے تبوک میں ہنگامی لینڈنگ کی۔
اسرائیلی چینل 12 کے مطابق معاون پائلٹ کی شناخت حمام الہمامی کے نام سے ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے اس سے قبل عمان ایئر میں پائلٹ کی تربیت کے دوران مبینہ انتہا پسندانہ نظریات کے حوالے سے سکیورٹی خدشات کے باعث پرواز کی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔
رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر اس سے منسوب بعض اکاؤنٹس کی جانچ کے دوران ایک ویڈیو بھی سامنے آئی، جس میں مسافر طیاروں کی تصاویر کے ساتھ القاعدہ کے سابق سربراہ ایمن الظواہری کی تصویر دکھائی گئی تھی۔
تاہم، ابھی تک اس شخص کے القاعدہ سے باضابطہ تعلق کی تصدیق نہیں ہوئی اور اماراتی حکام واقعے کے محرکات اور اس کے سکیورٹی پہلوؤں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
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