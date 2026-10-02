حزب اللہ کا عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا خیرمقدم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے عراق کی سرزمین سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر اس ملک کی دینی قیادت، حکومت اور عوام کو مبارکباد دی۔
حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی قابض فوجیں آزاد عراقی عوام کی مزاحمت اور عزم کے سامنے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہنے اور اپنی تمام امیدیں ختم ہونے کے بعد ذلت اور شکست کے ساتھ عراق سے نکل گئی ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ انخلا دو دہائیوں سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی جارحیت اور قبضے کے بعد عمل میں آیا۔ اس دوران قتل و غارت، تسلط، جبر، قومی دولت کی لوٹ مار اور انتشار پھیلانے کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
حزب اللہ نے اپنے بیان میں آج جمعرات کو پیش آنے والے اس واقعے کو ’’ایک بڑی، بابرکت اور تاریخی فتح‘‘ قرار دیا اور کہا کہ یہ کامیابی عراقی عوام کی ثابت قدمی، بہادری سے کی جانے والی مزاحمت، مضبوط عزم اور ان کی بھاری قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ یہ کامیابی ہزاروں شہداء اور زخمیوں کے خون اور قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ فتح ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ قربانیاں کتنی ہی بڑی ہوں اور قابض قوت اور اس کے جبر کے ذرائع کتنے ہی وحشیانہ کیوں نہ ہوں، وہ آزاد قوموں کو جھکا نہیں سکتے اور نہ ہی ان کے عزم کو توڑ سکتے ہیں۔ ایسی طاقت کا انجام آزاد قوموں کی بیداری، ثابت قدمی، مزاحمت اور آزادی، خودمختاری و استقلال کے حق سے وابستگی کے سامنے شکست، زوال اور خاتمہ ہی ہوتا ہے۔
حزب اللہ نے اپنے بیان کے اختتام پر عراق کے لیے عزت، سربلندی اور مسلسل ترقی جبکہ اس ملک کے عوام، رہنماؤں اور دینی قیادت کے لیے سلامتی اور کامیابی کی دعا کی۔
حزب اللہ نے ان مجاہدین، شہداء، زخمیوں اور تمام آزاد لوگوں کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا جنہوں نے اپنی قربانیوں اور خون کے ذریعے یہ تاریخی کامیابی حاصل کی اور خطے میں امریکی فوجی موجودگی کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔
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