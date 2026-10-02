ٹرمپ کا ایک بار پھر دعویٰ: ایران تسلیم ہونے کے لیے تیار ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا: ’’ایران تسلیم ہونے کے لیے تیار ہے، اب ہم آسانی سے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔‘‘
ٹرمپ نے ٹیکساس میں ایک ٹرک بنانے والی فیکٹری میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا: ’’میرا خیال ہے کہ ہم انتخابات کے فوراً بعد فتح حاصل کر لیں گے، لیکن شاید انتخابات سے پہلے ہی۔‘‘
انہوں نے ایک بار پھر ایران کی فوجی طاقت کو تباہ کرنے کے اپنے دعوے کو دہرایا اور کہا: ’’ان کے پاس کچھ میزائل ہیں، لیکن ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ میزائل باقی ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں۔ ایران کی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اور ان کے بیشتر کمانڈر مارے جا چکے ہیں۔‘‘
امریکی صدر، جنہوں نے اب تک کسی معاہدے کی پابندی نہیں کی، نے ایران پر کسی بھی ممکنہ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا: ’’لیکن جب آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ اس کی پابندی نہیں کریں گے۔‘‘
ٹرمپ نے ایران کی مزاحمت کے حوالے سے مزید کہا: ’’ایران کو ایک مشکل اور دانش مندانہ فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ وہ طویل عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گا۔‘‘
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