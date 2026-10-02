غزہ میں 17 روزہ ملبہ ہٹانے کے بعد 105 شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ شہر کے شہریوں نے 105 شہداء کے جسد خاکی اور باقیات کی نماز جنازہ اور تدفین کی، جنہیں طویل عرصے بعد الیرموک اسٹریٹ پر واقع التاج رہائشی عمارت کے ملبے سے نکالا گیا تھا۔
شہداء کے جسد خاکی کو الوداع کہنے کی تقریب بدھ کی شام شہری دفاع کے اہلکاروں، مصری کمیٹی اور متاثرہ خاندانوں کی تنظیم کے تعاون سے تباہ شدہ عمارت کے مقام پر منعقد ہوئی۔ امدادی کارکنوں اور ریسکیو اہلکاروں نے کفن میں لپٹے جسد خاکی اٹھا کر ملبے کے قریب رکھے، جبکہ خاندان اپنے پیاروں کو آخری بار الوداع کہنے کے لیے وہاں پہنچے۔
شہری دفاع کے ادارے نے بتایا کہ مصری کمیٹی کے تعاون سے شہداء کے جسد خاکی نکالنے کی کارروائی 17 روز تک جاری رہی، جس کے بعد التاج رہائشی عمارت کے علاقے میں متاثرہ مقام پر تلاش کا عمل مکمل کر لیا گیا۔
شہری دفاع کے ترجمان محمود بصل نے کہا کہ ملبے تلے دبے شہداء تک پہنچنے کے لیے انتہائی مشکل کوششیں کرنا پڑیں جو طویل عرصے تک جاری رہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی کے باشندوں کی مدد اور ان کے زندگی اور تحفظ کے حق کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔
حماس: یہ منظر ایک بار پھر تباہی کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے
حماس نے بھی ایک بیان میں کہا کہ یہ منظر ایک بار پھر ان خاندانوں کی تباہی اور المیے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے جو طویل عرصے سے اپنے بچوں کے جسد خاکی ملنے اور انہیں سپرد خاک کرنے کے منتظر تھے۔
حماس نے مزید کہا کہ یہ مناظر غزہ کی پٹی میں شہریوں کے خلاف نسل کشی کے جرائم کا ثبوت ہیں۔
حماس نے یہ بھی کہا کہ ملبہ ہٹانے کے لیے درکار آلات اور بھاری مشینری کو غزہ میں داخل ہونے سے مسلسل روکنے کے باعث ان خاندانوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے جو اب بھی اپنے بچوں اور عزیزوں کے انجام سے بے خبر ہیں۔
حماس نے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا تاکہ ملبہ ہٹانے کے لیے درکار مشینری اور شہری دفاع کے اہلکاروں کے لیے ضروری بھاری آلات کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ لاپتا افراد کی تلاش اور شہداء کے جسد خاکی نکالنے کا عمل جاری رکھ سکیں۔
حماس نے عالمی فوجداری عدالت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی تحقیقات جاری رکھے اور ان اسرائیلی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرے جنہیں حماس شہریوں کے خلاف جرائم کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔
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