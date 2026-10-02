سردار قاآنی: حزب اللہ کے مجاہدین کی نئی نسل صیہونیوں پر حملہ کرے گی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سردار اسماعیل قاآنی نے لبنان کی مزاحمتی محاذ کے شہید رہنماؤں کی دوسری برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید رہبر انقلاب نے سید حسن نصراللہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد نماز جمعہ نصر کے خطبے میں زور دیا تھا کہ مسلمانوں کا اتحاد ان کی عزت و سربلندی کا سبب بنتا ہے اور اللہ کی حکمت سے ان کے مقاصد کی تکمیل کی راہ ہموار ہوتی ہے۔
قدس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ شہید رہبر انقلاب نے فرمایا تھا کہ ہر قوم کو دوسری قوموں پر دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں چوکس رہنا اور مظلوم اقوام کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر دشمن ایک مقام پر کامیاب ہوجائے تو اس کے بعد دوسرے مقام کا رخ کرے گا۔
سردار قاآنی نے کہا کہ افغانستان سے یمن اور ایران سے غزہ اور لبنان تک پوری دنیا میں دفاع، آزادی اور عزت کی کمر مضبوط کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج سید حسن نصراللہ اور سید ہاشم صفی الدین جیسے شہداء کے خون کی برکت سے اسلامی اقوام کا اتحاد مضبوط ہو رہا ہے اور تفرقہ پیدا کرنے والی قوتوں کو پہلے سے زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
امریکہ تمام وسائل کے باوجود عراق سے نکالا گیا اور ایران کے مقابلے میں اسے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا
قدس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ لبنان کے مزاحمتی محاذ کے شہید رہنماؤں کی دوسری برسی ایسے وقت میں منائی جا رہی ہے جب امریکی اپنی تمام تر صلاحیتوں اور سازوسامان کے باوجود عراق سے نکالے جاچکے ہیں اور عراقی عوام نے عراق کی عوامی مزاحمت اور مزاحمتی محاذ کے مجاہدین کی بدولت اس کامیابی کا جشن منایا ہے۔
سردار قاآنی نے کہا کہ اگرچہ حالات مشکل رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے مزاحمتی محاذ کی پیش قدمی جاری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج مزاحمتی محاذ کے مختلف شعبوں کے درمیان اتحاد نظر آرہا ہے اور اس کے ہر حصے نے تدبر اور منصوبہ بندی کے ساتھ اقدامات کرتے ہوئے دشمن کو حیران کیا ہے۔
سردار قاآنی نے کہا کہ امریکیوں کا خیال تھا کہ وہ ایران کو 4 دن یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرسکتے ہیں، لیکن انہیں اپنی توقعات کے بالکل برعکس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔
عراق حکومت اور مزاحمت کے باہمی تعاون سے امریکی موجودگی کے باقی آثار بھی ختم کرے گا
قدس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ عراق نے آج امریکہ کو نکال دیا ہے اور ان شاء اللہ حکومت، ملک کے مختلف اداروں اور مزاحمت کے فرزندوں کے درمیان تعاون سے مستقبل میں مزید سلامتی، مضبوطی اور خودمختاری کے ساتھ آگے بڑھے گا۔
سردار قاآنی نے کہا کہ دیگر شعبوں میں بھی امریکی موجودگی کے باقی آثار ختم کیے جانے چاہئیں اور آج اس کی نشانیاں دیکھی جاسکتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ طیاروں کی پروازوں سمیت دیگر ضمنی موضوعات اٹھا کر دنیا کے عوام کی توجہ سے عراق سے اپنے انخلا کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
سردار قاآنی نے کہا کہ خطے کے انتہائی حساس مقامات میں سے ایک عراق میں مزاحمت کے فرزند ثابت قدمی، تدبر اور منصوبہ بندی کے ساتھ موجود ہیں اور اپنے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔
امریکہ اور صیہونی ریاست نے اسلامی جمہوریہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے حملہ کیا، لیکن دشمن کے منصوبے ناکام ہوگئے
قدس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران 47 برس سے امریکہ اور صیہونی ریاست کی مختلف سازشوں اور اقدامات کا سامنا کر رہا ہے اور جب انہیں مختلف ذرائع اور طریقوں سے کامیابی حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کردیا۔
سردار قاآنی نے کہا کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چند ہی دنوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کردیا جائے، لیکن اللہ کی مدد اور رہبر معظم انقلاب کی قیادت میں ایرانی قوم نے پوری قوت اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا اور دشمن کے منصوبے ایک کے بعد ایک ناکام ہوگئے۔
قدس فورس کے کمانڈر نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جنگ کے عروج کے دوران بھی اپنے دوستوں اور ان مظلوم اقوام کو فراموش نہیں کیا جو امریکہ اور صیہونی ریاست کے ظلم کا نشانہ بن رہی ہیں۔ ایران آج تک ان کے ساتھ کھڑا ہے اور آئندہ بھی ان کی حمایت جاری رکھے گا۔
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